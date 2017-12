/ Miguel Ángel Pichetto le puso condiciones a debate de la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Luego del respaldo de su poderoso bloque en el Senado a los cambios en las jubilaciones y los impuestos, el jefe de la bancada Argentina Federal en la Cámara alta dijo que el Gobierno "debe arreglar primero con los sindicatos" antes de enviar el proyecto al Congreso.El senador peronista por Río Negro advirtió que no tiene interés en que se forme en el Senado la comisión de Trabajo en febrero próximo, cuando en principio se podría tratar la iniciativa en sesiones extraordinarias. Pichetto dijo que el bloque que lidera, que es el más grande de todos, "no va a jugar con los tiempos del Gobierno".Leé también Senado: la Reforma Tributaria es ley"No estamos dispuestos a tolerar que se construyan iniciativas que no son defendidas por el propio gobierno", dijo el senador, que reclamó que el Gobierno que "primero arregle con los sindicatos". "El peronismo expresa a 10 millones de personas que trabajan todos los días y no sólo a los sectores minusválidos de la sociedad", dijo el legislador en una entrevista a La Nación.En relación a una posible convergencia con el kirchnerismo, del que está fuertemente distanciado por su mala relación con su exjefa política, su par Cristina Kirchner , afirmó: "Nunca se puede decir no en política. Pero para que eso ocurra tiene que haber una visión de país que podamos compartir, un proyecto político de reconstrucción del peronismo".Pichetto opinó que la exmandataria "tiene una visión de una oposición dura, casi en la periferia del sistema y una mirada de bloqueo institucional". "Nuestra tarea es la genuina representación de los intereses provinciales", indicó.Pichetto a Cristina: "Me molesta cuando somos hipócritas" Ante las críticas de la exmandataria por su respaldo a proyectos del Gobierno, argumentó que su bloque consiguió beneficios para las provincias con estas iniciativas. "Uno ayuda a mejorar la situación de provincias como Santa Cruz, que son definitivamente inviables. Del otro lado está la deserción, el no compromiso con el voto y el discurso por izquierda. Es un lugar cómodo", dijo.Leé también Miguel Ángel Pichetto a Cristina Kirchner: "Me molesta cuando somos hipócritas""Si formamos parte de la discusión y logramos ventajas para nuestras provincias, cómo no íbamos a votar", planteó Pichetto sobre las reformas impulsadas por el Gobierno. Entre ellas mencionó que ahora el revalúo "se va a coparticipar" y que "las cajas de jubilaciones que las provincias han retenido van a recibir 12.000 millones de pesos"."Eliminamos impuestos que afectaban economías regionales: azúcar, vitivinicultura, electrónicos, cervezas. Eliminamos el cobro de ganancias a los reintegros de las pymes exportadoras y a las cooperativas", explicó Pichetto.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi