/ Aunque no lo parezca, se trata de un Fiat 500 . En realidad, lo que vas a ver es un desarrollo especial sobre la base del Abarth 500 -la versión más picante del pequeño modelo- pero que llevó la deportividad y el lujo al extremo . Se llama Cinquone Qatar.Leé también Le pusieron el motor de una Ferrari a un Toyota 86, ¡escuchá cómo suena!Obra de Romeo Ferraris, por dentro todo fue revestido en cuero blanco con detalles dorados. Lo que más llama la atención son las dos copas de champagne. ¡Para brindar cuando ya no van a manejar!Interior de súper lujo en este Abarth 500 preparado para correr. La parte alta de la plancha es bordó, en un material que parece alcántara. Los asientos traseros fueron eliminados y se colocó una jaula antivuelco . Bien de carrera, como las llantas de 18 pulgadas y la doble salida de escape central .No se trata solo de facha, porque el motor 1.4 turbo fue exprimido para rendir 250 caballos de fuerza y 300 Nm de torque máximo.Así, acelera de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y alcanza, aseguran, una velocidad de 240 km/h . ¡Una bomba!Imagen pistera para este 500 recargado. ¡Mete miedo! Doble salida de escape central, llantas de 18 pulgadas y jaula antivuelco. ¿Algo más?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi