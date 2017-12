© Naman Wakil

El terminal de Maracaibo no tiene gran afluencia. Foto: Khristopher CastilloEn la estación Terminal de pasajeros de Maracaibo la afluencia de pasajeros es poca en comparación a la de años pasados. La sala de espera está prácticamente vacía, los pasillos despejados y los choferes no cesan de exclamar: ¡Caracas!, ¡Barquisimeto!, ¡Valencia!"La falta de efectivo y la mala situación han hecho que este último día del año sea el peor de todos", dijo Oberto Bravo, fiscal de la parada de Barquisimeto."Desde las 3:00 de la mañana hasta ahorita (12:00 del mediodía) solo han salido para Barquisimeto dos busetas y cuatro carros por puesto", indicó Rómulo Alvarado, chofer de dicha ruta, quien aseguró que estaba esperando pasajeros desde las 9:00 de la mañana para salir."Así sea con un solo pasajero me voy porque yo soy de allá", indicó.El único autobús que salió hoy para Caracas fue a las 12:00 del mediodía y el costo del pasaje alcanzaba los 180 mi bolívares, similar a la ruta de Valencia, los cuales deben pagarse únicamente en efectivo."Hoy que es 31 uno necesita el efectivo para muchas cosas porque donde vas a comprar el punto o está lento o no hay", expresó Alvarado.Syremni BrachoFotos: Kristopher CastilloNoticia al DíaOberto Bravo, fiscal de la parada de BarquisimetoNo olvides compartir en >>.

Con información de: