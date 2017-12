/ Un vuelo de Hawaiian Airlines logró viajar en el tiempo. Después de haber despegado el 1 de enero del 2018, aterrizó en su destino el 31 de diciembre del 2017. Los pasajeros brindaron dos veces gracias a la "magia" de la diferencia horaria.Más sobre Aviones Qué dice de una persona elegir ventana o pasillo en el avión Un avión dibujó un árbol de Navidad gigante sobre el cielo de Alemania Un piloto dibujó un pene gigante en el cielo y la Marina de EEUU tuvo que pedir disculpas Según los datos de la cuenta de Twitter especializada, Flightradar24, que monitorea los vuelo s en el mundo, el avión despegó del aeropuerto de Auckland (Australia) y llegó a Honolulu (Hawaii), después de ocho horas de viaje.Time travel is possible!Flight #HA446 just took off from New Zealand in 2018 and will land in Hawaii back in 2017! pic.twitter.com/3KsCEniCOL- Flightradar24 (@flightradar24) 31 de diciembre de 2017 El vuelo HA446 recorrió 7063 kilómetros y logró atravesar la línea temporal gracias a las 23 horas de diferencia horaria . Es por eso que los pasajeros levantarán las copas dos veces por Año Nuevo, con total normalidad.Leé también Estas 16 fotos de celebridades prueban que los viajes en el tiempo existenPero no fueron los únicos. Flightradar 24 también registró seis avion es que despegaron desde Taipei (Taiwán) y regresaron en el tiempo cuando pisaron el suelo de Estados Unidos, en los aeropuertos de Los Ángeles, Seattle y San Francisco.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi