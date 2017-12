/ Ruby Vizcarra sufrió toda su infancia y adolescencia del maltrato de sus compañeros por su piel: la joven mexicana nació con albInismo . Sin embargo, aprendió a aceptarse a sí misma y dejó de escuchar los comentarios negativos de su entorno. Hoy, con 24 años, rompe los estándares de belleza instalados y se dedica al modelaje .Más sobre albinismo Las gemelas albinas que enamoran al mundo de la moda Nistagmo, el mal que sufría uno de los Black Eyed Peas Cómo viven los albinos en la Argentina "El albinismo es una condición genética que consiste en la falta de pigmento en la piel, el pelo y los ojos. Las personas que lo sufrimos somos muy sensibles al sol y a las luces fuertes, porque tenemos una visión reducida. Fuera de eso, somos como cualquiera de ustedes", escribió en una publicación de Facebook #fotografía @salemmcbunny #modelo #albina #albinism#albinismo #fotografía #albino #albinomodel #blanca#sesión #arte #art #beauty #flores #workshop #ffiel2017 #hair #melanina #photography #naturalUna publicación compartida por Ruby Vizcarra (@rubyalbinomodel) el Dic 29, 2017 at 6:26 PSTVizcarra nació albina al igual que su abuela, su hermana y su tía. En una entrevista con el Daily Mail , confesó que nadie le había explicado por qué era tan "diferente" a los demás y que no sabía cómo hacerle frente al acoso en la escuela, en donde la llamaban "fantasma".#fotografía @brayang_oficial #modelo #albina #albinism#albinismo #fotografía #albino #albinomodel#blanca #workshop #arte #art #muñeca #doll #piel #natural #melanina #mexico #belleza #porcelana #maquillaje @blonda_valdivia #tocado @salemmcbunny #vestido @margaritameidesingner #diseño #love #univsion #modeloalbinaUna publicación compartida por Ruby Vizcarra (@rubyalbinomodel) el Dic 29, 2017 at 1:59 PST"Yo me veía a mi misma como un fenómeno, no conocía lo que era el albinismo", aseguró. "Siempre me preguntaba ¿por qué nací tan blanca? ¿por qué me costaba abrir los ojos cuando había sol y mirar de lejos?", agregó.#modelo #albina #albinism#albinismo #fotografía #color #photo#piel #modelo #melanina #mexico #belleza#art #artist #arte #muñeca #doll #redUna publicación compartida por Ruby Vizcarra (@rubyalbinomodel) el Dic 28, 2017 at 1:15 PSTLa joven contó que trató de teñirse el pelo y ocultarse detrás del maquillaje. Hasta que llegó a la adultez y no sólo aprendió a cuidar su apariencia, sino que también decidió mostrarse al mundo. Con miles de seguidores en las redes sociales , ahora es la cara de campañas publicitarias internacionales . Además, creó una organización llamada Movimiento Albino Latino, para apoyar a quienes nacen con esa condición."Todavía tengo muchos miedos e inseguridades cuando me presento en una agencia de modelaje", admitió la mexicana, que muchas veces piensa que la van a rechazar. "Fue un largo camino, pero finalmente estoy orgullosa de quién soy" , resaltó la joven.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi