"Del tuit de Teo hubo un ?hola?, pero un ?hola? no quiere decir desnúdate", alegó el padre del jugador sobre el escándalo con Roberto Ovelar por la comunicación vía redes sociales de su hijo con Gladys Ortega, la mujer del delantero paraguayo 31 de diciembre de 2017 El año se termina, pero no la novela. El 2017 despide a Teófilo Gutiérrez todavía atajando las acusaciones de haber intentado seducir a las esposas de dos de sus compañeros en Junior de Barranquilla : el paraguayo Roberto Ovelar y el mediocampista James Sánchez . El caso más rutilante fue el de Ovelar, delantero como Teófilo, quien decidió partir a Millonarios de Bogotá, no sin antes realizar un descargo público en el que aseveró que el conflicto entre el ex atacante de Racing y River y su esposa Gladys Ortega "existió".Pues bien, apareció una nueva voz en el entuerto: se trata de la de Teo Gutiérrez senior o, mejor dicho, el padre del futbolista colombiano .Y su defensa, específicamente orientada al problema Ovelar, agregó ribetes polémicos al culebrón." Siempre se ha caracterizado por ser muy respetuoso, no hizo separar a ningún matrimonio" , sentenció en declaraciones al programa El Bordillo , de emisoras ABC , luego recogidas por el sitio Pulzo .Luego ensayó una defensa de su hijo, de 32 años, que resultó controvertida. "Lo que dice Ovelar es cierto, del tuit de Teo hubo un 'hola', pero un 'hola' no quiere decir desnúdate, ni quiere decir que alguien te está faltando al respeto.Un hola puede ser una manera de llamar la atención o una manera de conocer amigos? ", dijo. Después intentó despegar al delantero con mayor énfasis: "N o sabemos a ciencia cierta si fue Teófilo Gutiérrez el que lo hizo, o si fue la persona que manejaba sus redes o si fue cuando se las hackearon".Familia ??#GloriaDiosA post shared by Teo Gutierrez (Oficial) (@teogutierrez_) on Dec 27, 2017 at 7:25am PST"Teo me contó que en ningún momento lanzó ese tuit y mucho menos para la señora de un compañero? Él tenía a una persona manejando sus redes y todavía no se entiende por qué apareció este 'hola '", enfocó la acusación hacia el CM de su heredero, que ya no trabaja con Gutiérrez.Consultado sobre su implicancia en el caso, Juan Bárcenas, ex community manager del delantero , devolvió la pelota con celeridad: "Sería muy ilógico de mi parte aprovechar la confianza de un cliente para enviar un mensaje a una esposa de un compañero" .Y detalló su versión de los hechos: "Gutiérrez le dijo a Ovelar que 'el que mandó el mensaje tuvo que ser la persona que me maneja las redes sociales , yo no tengo tiempo para eso'.A la esposa de Ovelar le había llegado un 'ola', así, sin hache . Teo quería que yo cambiara la versión, como si yo no trabajara con él, para lo cual no me voy a prestar" .En conclusión: el CM no beneficia mucho a Teo con sus dichos? En medio del escándalo, el artillero cumplió 17 años de casado con su esposa, Yeimo Collante.Y, desafiante, subió a sus cuentas de redes sociales fotos de los festejos.felices #17 años ??A post shared by Teo Gutierrez (Oficial) (@teogutierrez_) on Dec 26, 2017 at 8:46pm PSTAnte la evidencia, el papá de Gutiérrez enfocó su ira en lo medios, a los que acusó de haber elevado la temperatura de la controversia: "Teo y Ovelar hablaron y llegaron a un entendimiento, pero como eso se filtró dentro del camerino, llegó el bochinche y el cuento? Ellos como personas maduras lo habían solucionado.En Junior se están encargando de filtrar cosas que no deben salir del camerino".LEA MÁS:Teo Gutiérrez no es el único: el equipo de los que le robaron la novia a un compañeroEl gesto de Teo Gutiérrez a su esposa, en medio del escándalo de infidelidadNuevo escándalo para Teo Gutiérrez: lo acusaron de haber seducido a la esposa de otro compañero de JuniorEscándalo por el futbolista que dejó Junior luego de que Teo Gutiérrez intentara seducir a su esposa: qué dijo el técnico

