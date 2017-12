/ Según el horóscopo chino, el 2018 estará bajo el dominio del perro. De acuerdo con Francisco Choy, será un año intenso, por lo que, en general, invita a todos los signos a la calma para no dar pasos en falso. Ten en cuenta que el Año Nuevo Chino comenzará oficialmente el 16 de febrero próximo.Sin embargo, en medio de las aguas movidas, habrá algunos signos a los que le irá mejor el próximo año. Estos son el tigre, la rata, el mono, el búfalo y el dragón.Según Francisco Choy, que a unos signos le vayan mejor que a otros se debe a la afinidad que puedan tener con el animal dominante. En el caso del perro, este caracteriza por su generosidad, fidelidad y por su capacidad de desarrollar su potencial en las situaciones más adversas.Recorre la galería de esta nota y descubre si tu signo se encuentra entre los que le irá mejor durante el 2018, de acuerdo a las predicciones del horóscopo chino. Si aún no sabes cuál es tu signo, puedes descubrirlo aquí.1) El 2018 será el año del perro. Según el horóscopo chino, este animal se caracteriza por su generosidad, fidelidad y su capacidad de desarrollar su potencial en las situaciones más adversas.2) El tigre. De acuerdo con Francisco Choy, se le presentarán oportunidades y retos que debe saber aprovechar. Les recomienda que arriesguen y crean en ellos mismos para que encuentren la fortuna el año venidero.3) La rata. Para este signo, el 2018 será un año de estabilidad y se presenta como el ideal para que cumplan muchas de sus metas, sobre todo aquellas relacionadas al trabajo y al crecimiento profesional.4) El dragón. Aunque este no fue su mejor año, el 2018 se proyecta máss positivo para este signo. Francisco Choy le pronostica un resurgimiento, el cual se evidenciará en los distintos proyectos que se le presentarán para que forme parte. Solo debe saber elegir.5) El mono. El carácter inquieto de este signo lo llevará a conocer nuevas amistades, que a su vez lo ayudarán a encaminarse para cumplir sus deseos. La persistencia será una de sus claves para que obtenga el éxito durante el 2018.6) El búfalo. Para este signo, el 2018 no será un año del todo fácil, pero tendrá la capacidad de sacarle la vuelta a las situaciones difíciles. Ello le permitirá ganar fortaleza mental y, por lo tanto, experimentar situaciones que le serán favorables.DC/ENCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi