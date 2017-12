/ El quíntuple asesinato que provocó el agente penitenciario Facundo Solís tiene en vilo a la provincia de Santa Fe. Con el paso de las horas, se conocen más detalles del episodio sangriento en el que les disparó a su ex mujer , su exsuegra, su excuñada, su exhijastra y la pareja de esta."Me miró, se me puso muy cerca y me dijo: 'No, para vos no hay, quedate tranquilo'", contó Franco, cuñado de la primera víctima. Al declarar ante la Justicia, contó cómo actuó el día de la masacre.Más sobre Quíntuple asesinato en Santa Fe Masacre en Santa Fe | El cuñado de una víctima: "Hace siete años que lo denunciamos por violento" Facundo Solís, el agente penitenciario que mató a cinco personas de su familia en Santa Fe Santa Fe: un agente penitenciario mató a su ex mujer , su exsuegra, su excuñada, su hijastra y la pareja de esta Según se narró en la audiencia, el femicida, luego de matar a Mariela Nogueira, su exesposa, fue a la casa de al lado, donde vivían su excuñada Aylén, de 20 años; el novio de ella; su exsuegra, de 70, y su excuñada, Sonia. "Se enfrentó con el joven y le disparó con indiferencia sobre si provocaba su muerte o si no lo conseguía ; de hecho, le impactó un disparo en el brazo y no logró quitarle la vida. Luego le disparó a la madre del joven, a quien sí le quitó la vida", destacaron los fiscales de Homicidios, Gonzalo Iglesias y Cristina Ferraro.Franco llamaba "El Loco" a Solís. El viernes, estaba en la casa con su mamá, Sonia, cuando escucharon los gritos de los vecinos, que alertaban sobre el asesinato de Mariela. Al salir a la puerta, vieron en la vereda a su tía, tendida en el piso. Ahí, el femicida le disparó nuevamente a su expareja."Vi que le pegó un tiro en la cabeza a mi mamá", contó Franco, al declarar. En seguida, aseguró que el asesino se le acercó pero le advirtió que se quedara tranquilo. "Para vos no hay", le aseguró.En la descripción del joven, Solís caminó hacia el fondo de la casa, mientras que él se queda mirando a la mamá, Sonia, unos segundos hasta que salió y se encontró con policías que le preguntaron dónde estaba el asesino.Respecto al arma, declaró que era un "arma 9 mm negra con la que andaba siempre todo el tiempo".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi