ARGENTINA: Cómo proteger a tu perro para que no sufra la pirotecnia

Tanto para Navidad como para Año Nuevo , el escenario se repite: el cielo se ilumina a partir de las doce por los fuegos artificiales . Y los primeros que sufren este combo explosivo de luz y estruendos son nuestras mascotas. En el caso de los perros, que tienen una capacidad auditiva mucho más sensible que la de los humanos, el terror que les provoca puede ocasionarles hasta un infarto. En las redes sociales , las organizaciones protectoras de animales difundieron una técnica para evitar que los animales sufran las consecuencias de la pirotecnia. Bautizada como "Tellington Ttouch ", se trata de ejercer presión en zonas clave del cuerpo con una tela . El vendaje debe cubrir la espalda y el pecho del perro, formando un 8, hasta lograr hacer un nudo en su espalda.Paso a paso método Tellington Ttouch. Con este método, se logra activar el sistema nervioso y tranquilizar a la mascota. Este efecto "relax" calman su ansiedad y buscan alcanzar un equilibro físico y mental.Según los especialistas, los animales pueden sufrir de taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, sensación de irrealidad, pérdida de control y hasta el miedo a morir. Es por eso que recomiendan reducir o camuflar el ruido, bajando las persianas o subiendo el volumen de la televisión o radio. Además, de ser posible, dejar al perro en un ambiente tranquilo, alejado de las ventanas.Si el vendaje no tiene efecto y tu mascota empieza a tener un ataque, los veterinarios aconsejan no sobrecargarlo con mimos, porque los termina poniendo más nerviosos.