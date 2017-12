/ Flor de la V disfruta de los días de sol en Carlos Paz. Con tanto calor, se sacó algunas fotos enfundada en una malla blanca muy sexy .Una publicación compartida de Flordelav (@flordelave) el Dic 29, 2017 at 3:17 PSTLa actriz también se animó a posar de espaldas y mostrar su lomazo :Una publicación compartida de Flordelav (@flordelave) el Dic 30, 2017 at 1:45 PST¡Muy linda!Flor protagoniza Explosivos en Carlos Paz. En el elenco están la Bomba Tucumana, el Polaco, Tyago Griffo, Silvina Luna y Gladys Florimonte, entre otros. La obra seguramente sea uno de los espectáculos más vistos de la temporada.Más sobre Flor de la V La Bomba Tucumana y Flor de la V posaron por primera vez con el elenco de la obra que harán en Carlos Paz ¡Todo lo mejor!: la bebita de Luciana Salazar ya tiene sus primeros zapatitos de lujo Flor de la V, sobre el vientre de alquiler: "Uno no va a elegir chicos lindos o blancos"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi