El portugués había asegurado que el equipo del español es líder de la Premier League por tener mayor presupuesto 31 de diciembre de 2017 El Manchester City lidera la Premier League con 59 puntos y lle lleva 15 de diferencia al Manchester United, realidad que según José Mourinho se debe al poderío económico que ostenta el puntero de la liga."¿Pensáis que el club puede poner aquí y ahora 600 millones de libras y comprar seis jugadores de 100 millones? El club no puede hacer eso" , sostuvo el portugués al tiempo que señaló que el City sí lo hace: "(Josep Guardiola) llegó, tenía al arquero de la selección de Inglaterra (Joe Hart). No le gustaba y compró al arquero del Barcelona (Claudio Bravo). No le gustó y compró a otro (Ederson). Ahora le gusta. Tenía a Zabaleta y Kolarov, dos jugadores muy buenos, pero ya con más de 30 años. Decide reemplazarlos. Y no lo hace con dos jugdores, sino con tres (Walker, Mendy y Danilo)".(Reuters) Estas declaraciones dispararon una ola de críticas que cayeron sobre el ex director técnico del Real Madrid Entre las figuras del mundo del deporte que apuntaron contra él, se destaca la leyenda del conjunto rojo Paul Scholes.El volante que ganó 28 títulos con la camiseta del Manchester United, incluidas dos Champions League, criticó a Mourinho explicó que el dinero no es la respuesta a los problemas del equipo: "Los comentarios de Mourinho me parecen extraños, desafortunados.No creo que debiera hacerlos con el dinero que él dispone? El problema es saber gastarlo convenientemente.Mourinho está a 14 puntos del City y lo último que debería hacer es quejarse de ellos, hablar de ellos".Además, el volante que se retiró en 2013 felicitó a Guardiola por el trabajo que está realizando en su club: "El City hizo muy bien su trabajo.Guardiola mejoró al equipo tanto en tema deportivo como en tema de fichajes. Ha acertado con el destino de su dinero" .LEA MÁS:Josep Guardiola quiere a un jugador clave del Barcelona Por un error, se reveló el fichaje estrella que llegaría al Barcelona El desgarrador llanto de Gabriel Jesus tras lesionarse y que preocupa a Brasil de cara al Mundial

