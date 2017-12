© Naman Wakil

La confesión del presunto asesino puso fin a 16 meses de incertidumbre. Ante la falta de pistas, se creía que la chica de 18 años, hija de una argentina, podía estar en el extranjero 31 de diciembre de 2017 El hallazgo e un cadáver que sería el de Diana Quer, una joven de Madrid que desapareció en agosto de 2016 en un pueblo de Galicia donde pasaba sus vacaciones de verano, puso fin a uno de los sucesos más mediáticos de los últimos años en España.La Guardia Civil localizó el cadáver este domingo en el interior de una nave industrial a unos kilómetros de Rianxo, en la provincia de La Coruña, después de que el principal sospechoso del caso, José Enrique Abuín, confesara haber matado a la joven de 18 años y el lugar en el que abandonó sus restos .La pista de Diana Quer, hija de la argentina Diana López-Pinel, se perdió a primeras horas de una madrugada de agosto cuando, según varios testigos, volvía a su casa, a las afueras de Puebla de Caramiñal, procedente de las fiestas del pueblo.Efectivos de la Guardia Civil traslada en una camilla los restos del cadáver encontrado (EFE) Fue su madre la que dio la voz de alarma al día siguiente cuando vio que no había dormido en casa y desde entonces todas las pistas habían conducido a un callejón sin salida , a pesar del despliegue de las fuerzas de seguridad.Su madre, oriunda de La Plata, encabezó la búsqueda y llegó a estar en la mira de la justicia (EFE) La joven fue buscada incluso en el extranjero, después de las sospechas de la madre de que podía estar en Estados Unidos."Me estoy acojonando, un gitano me estaba llamando" decía el último WhatsApp que le envió Diana a una amiga a las 2:40 de la madrugada de ese 22 de agosto en el que se la vio por última vez. "¿Y qué te ha dicho?", responde la amiga, y Diana contesta: "Morena ven aquí". La joven recibió nuevas consultas, que llegaron a su celular, pero nunca fueron leídas. Una hora y media después, el dispositivo se apagó y nunca más se volvió a encender.La confesión del asesinoAbuín, alías El Chicle , autor confeso del asesinato de Diana es un individuo de unos 40 años con antecedentes por tráfico de drogas -por lo que estuvo en prisión- y agresión sexual y vecino de Boiro, localidad próxima a Puebla de Caramiñal, donde la noche del 22 de agosto de 2016 desapareció la joven.José Enrique Abuín, conocido como ?el chicle?, asesino confeso de Diana Quer, es trasladado tras un registro realizado en su domicilio Hace unos días intentó supuestamente secuestrar a una mujer forzándola a entrar en su coche, aunque desistió tras los gritos y la resistencia de ella, lo que puso de nuevo en alerta a los investigadores.Abuín ya fue interrogado en varias ocasiones al inicio de las pesquisas, pero fue descartado ya que su mujer , que también fue arrestada aunque puesta en libertad horas después, aseguró que estuvieron juntos la noche de la desaparición de Diana, una coartada que ahora reconoció como falsa .Diana Quer A falta de que la confirmación oficial de la autopsia, el hallazgo del cadáver de Diana Quer termina con 16 meses de incertidumbre en torno a un suceso que fue seguido con mucho interés por los medios españoles ante la escasez de indicios .(EFE) (EFE) De hecho, en abril pasado un juzgado de La Coruña decidió sobreseer el caso al considerar que no tenía sospechosos claros contra los que dirigir actuaciones, aunque la investigación policial ha proseguido con un número reducido de agentes.(Con información de EFE)LEA MÁS:"Los asesinos de los corazones solitarios": la saga sanguinaria de uno de los dúos más depravados de la historia del crimenJaime Bayly: "La venganza del aduanero"

