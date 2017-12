ARGENTINA: El ex de More Rial se mostró con otra chica, ¿su nueva novia?

/ La relación entre Morena Rial y Martín Casar terminó hace un tiempo y los chicos ya están buscando nuevos rumbos sentimentales.El futbolista cordobés parece haber encontrado el amor lejos de la hija de Jorge Rial. Se mostró en una foto de Instagram junto a una chica rubia. Se los ve muy cerquita. Él la abraza y le toca la cintura. ¿Es su nueva novia?🕺❤Una publicación compartida de Martin Casar (@casarmartin) el Dic 30, 2017 at 5:22 PSTEl detalle es que Martín escribió un corazón como epígrafe de la imagen. Además, cerró los comentarios para que nadie pudiera opinar nada.La joven, Josefina Ternengo, también posteó la foto en su perfil y la acompañó con un corazón.ðŸ'ƒðŸ'•ðŸ˜¶Una publicación compartida de J O S E F I N A (@josefinaternengo) el Dic 30, 2017 at 5:00 PSTMientras tanto, Morena también está conociendo gente nueva. Por ejemplo, se la vio recientemente muy cerquita de Lohan, el ex de Charlotte Caniggia.Más sobre Morena Rial More Rial, ¿de novia con un famoso?: la foto que los dejó expuestos More Rial mostró cómo le quedó la panza después de su cirugía reconstructiva Morena Rial escribió un comunicado con un fuerte mensaje para su ex, Martín CasarCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi