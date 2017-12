/ Karina Jelinek disfruta del verano en Punta del Este. Desde allí publica en su cuenta de Instagram varias fotos que muestran lo bien que la está pasando.Un posteo sorprendió ya que se la vio en topless , en una pileta. Karina se animó a sacarse la parte de arriba de la bikini y abajo se dejó una pollerita.Y empezo el verano noma ! #ph @kennyspalacios #Falda @estateatenta 🌹Una publicación compartida de Olga Karina Jelinek (@karijelinek) el Dic 30, 2017 at 8:59 PSTLas fotos se las sacó su amigo, el estilista Kennys Palacios, que viajó con ella.Kari se aclaró el color de pelo y recientemente mostró en otra foto lo rubia que está:#nuevo look ðŸ'œ #colorblonda by @ceriniclaudio @cerininet #extensions #volumen @bebesandersok #gafas @versace_official by @opticacentralstoreUna publicación compartida de Olga Karina Jelinek (@karijelinek) el Dic 30, 2017 at 9:52 PSTMás sobre Karina jelinek El enojo de Karina Jelinek por la difusión de un video en el que está a los besos con un hombre Karina Jelinek y un video cariñoso con… ¿su nuevo novio? Karina Jelinek ligó a Leonardo Fariña con Fabián Rossi y Federico ElaskarCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi