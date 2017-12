Diputados del grupo "16 de Julio" lamentan que diálogo no rindiera frutos

El diputado del grupo parlamentario 16 de Julio Biagio Pilieri lamentó que el proceso de diálogo que mantienen el Gobierno y el principal grupo parlamentario de la oposición no haya "rendido frutos" hasta el momento, ya que la crisis humanitaria que vive el país sigue golpeando a los venezolanos."Que se le explique a los venezolanos cuáles han sido los avances de las reuniones en República Dominicana cuando diariamente mueren menores por hambre y el gobierno se negó a la apertura del canal humanitario", manifestó en un comunicado Pillieri.Una de las demandas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -grupo parlamentario mayoritario, que aglutina a los 4 grandes partidos de oposición- al Gobierno en el diálogo es la apertura de un canal humanitario que permita la entrada al país de medicinas y alimentos donados por países extranjeros y organismos como la ONU.El diputado Pilieri recordó que Venezuela termina 2017 en medio de protestas espontáneas en las zonas populares después de que el Gobierno incumpliera su promesa de entregar pernil -un plato tradicional de Navidad- a precio subsidiado a más de 6 millones de familias.El legislador de la Fracción 16 de Julio criticó que la gente haya tenido que "volver a los tiempos de antes" y "cocinar los pocos alimentos a leña", además de "moler maíz porque no hay harina", y se quejó de "la desaparición de los más elementales medicamentos"."Lo que enfrentamos no ha sido fácil y todo indica que día a día se va a ir agudizando", agregó el político, que considera el "socialismo del siglo XXI" implantado por el presidente Hugo Chávez "un modelo económico que claramente ha sido un real fracaso".