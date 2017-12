/ Los servicios de meteorología, público y privados, coinciden en que el tiempo estará inestable en este 31 de diciembre y si bien para la noche anuncian que puede haber algunas precipitaciones, éstas serían muy escasas.Juan Luis Pérez, director de Nimbus Weather Services, informó a El Observador que un "frente frío se activó sobre las 3 de la madrugada, bajó la temperatura y la inestabilidad persistirá hasta las 15 horas".El meteorólogo de Nimbus explicó que en las horas de la noche del último día del año "no habrá precipitaciones y de haberlas serán pocas gotas, muy escasas", acotó.Por su parte, la empresa de pronósticos del tiempo The Weather Channel anuncia para la noche del 31 de diciembre que habrá precipitaciones e incluso detalla que la posibilidad de ocurrencia de lluvias es del 60%. Para el lunes de mañana también da lluvias.Menos chances de lluvia marcan los pronósticos de Accuweather que prevé para este día del final del año habrá intervalos de nubes y sol, con chubascos y descargas eléctricas. Sin embargo, para la noche, anuncia que el cielo estará parcialmente nublado con una posibilidad de lluvias del 25%.. El pronóstico oficial del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este domingo "precipitaciones aisladas" en horas del día día con "mejoras temporarias" para la tarde y noche.La máxima prevista para este domingo son 25 grados.La estatal Inumet realizó un pronóstico extendido donde afirmó que "se esperan lluvias durante el domingo 31 en todo el país con acumulados mayores al norte del río Negro en el entorno de los 15 y 30 milímetros". "El domingo 31 se espera el pasaje de un frente frío que ingresará por el suroeste y se desplazará lentamente hacia el noreste hasta las primeras horas del lunes 1º de enero, generando un descenso de las temperaturas".Para los primeros días del año 2018, Inumet previó que "durante la mañana del lunes 1º de enero se mantendrá baja probabilidad de precipitaciones con pequeños acumulados. No se esperan lluvias el martes 2. Hay baja probabilidad de lluvias escasas al sur del río Negro durante el 3 de enero. Desde el jueves 4 hasta el sábado 6 no se esperan precipitaciones.Según Inumet, para el lunes 1° de enero, la temperatura mínima en la zona metropolitana serán 19 grados y la máxima 23.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi