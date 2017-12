/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Sarah García El futbolista de Boca Juniors y la selección uruguaya es noticia este fin de año luego de protagonizar un incidente en un boliche de Punta del Este. El deportista agredió a otro joven y según su alegato, lo hizo en defensa de su novia, quien estaba siendo "manoseada".ÂRELACIONADAS Naithan Nández pidió disculpas a joven que agredió en un boliche de Punta del Este By Rosana Decima Naithan Nández pidió disculpas a joven que agredió en un boliche de Punta del Este La joven en cuestión se llama Sarah García. Es modelo y tiene una línea de ropa. Junto a Nandez tienen una hija de año y medio.ÂGarcía suele compartir imágenes de su vida cotidiana, donde luce su belleza.ÂUna publicación compartida de Sarah🌼 (@saruugarcia_19) el Jul 20, 2017 at 6:18 PDT❤Una publicación compartida de Sarah🌼 (@saruugarcia_19) el Jul 19, 2017 at 1:35 PDTPdd 2016Una publicación compartida de Sarah🌼 (@saruugarcia_19) el May 14, 2016 at 8:38 PDTUna publicación compartida de Sarah🌼 (@saruugarcia_19) el Jul 17, 2017 at 10:28 PDTUna publicación compartida de Sarah🌼 (@saruugarcia_19) el Jul 18, 2017 at 1:53 PDTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi