Foto: El País Una mujer de 33 años falleció en las últimas horas como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente registrado el pasado miércoles en la esquina de las calles 24 y 19 de Punta del Este.Adriana Fernanda Osley Pereira, trabajadora de un edificio ubicado en esa misma esquina, murió pese al esfuerzo de los médicos y enfermeros de un centro de salud de la zona.La mujer salió del edificio al finalizar otra jornada de trabajo en su moto particular.Ademas de la mochila, la motociclista llevaba dos plantas en macetas. Tomó por la calle 19 y no respetó el cartel de pare.Por la 24 circulaba un ómnibus del transporte local de pasajeros. El conductor no pudo esquivar a la mujer . El cuerpo de la trabajadora fue impactado por la parte delantera del vehículo y la moto quedó debajo del ómnibus.