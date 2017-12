/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Los asaltantes quisieron robar un supermercado ubicado Mercedes y Gaboto. Foto: El País En la noche del sábado dos delincuentes intentaron rapiñar un supermercado ubicado en Mercedes y Gaboto, en la zona de Cordón.Según informa Subrayado, los hombres bajaron de una moto y entraron al comercio. Cuando un policía que se encontraba fuera del comercio se dio cuenta de lo que sucedía dio la voz de alto y en ese momento los la drones le dispararon: lo hirieron al agente y a una de las clientas del lugar.Luego escaparon, sin haber robado nada.La clienta fue alcanzada por una de las balas, que la hirió en una pierna. El policía, un sub oficial Mayor que trabajaba en la División de Investigaciones de la Zona IV, murió unas horas después luego de ser trasladado al Hospital Maciel.Momentos después del robo la Policía detuvo a dos jóvenes de 17 y 18 años a pocas cuadras del lugar, en 18 de julio y Ejido. Testigos describieron a los delincuentes del supermercado y coinciden con las características de éstos.RELACIONADAS Policlínicas sitiadas por bandas de delincuentes By EL PAIS Policlínicas sitiadas por bandas de delincuentes Hombre hirió de varias puñaladas a su esposa, se dio a la fuga y luego se suicidó By Irene Nuñez Hombre hirió de varias puñaladas a su esposa, se dio a la fuga y luego se suicidóCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi