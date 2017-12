/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Luan festeja el gol de Gremio. Foto: Archivo El País "¡El nuevo Rey de América viste azul, blanco y negro! En la mañana de este último día de 2017, el diario El País divulgó el resultado de su tradicional investigación, que elige todos los años a los mejores atletas del continente, con 49,46% para Luan", escribió Gremio es su portal oficial junto a la foto Luan que se ve más abajo.Luan é Rei da América! ðŸ'ªðŸ½ðŸ‡ªðŸ‡ª https://t.co/BTZwUlTJ0H pic.twitter.com/dvOpM7HZtt- Grêmio FBPA (@Gremio) 31 de diciembre de 2017 "Otro motivo de orgullo para los tricolores es Arthur: con 46 vostos, el volante fue elegido tercer mejor jugador de América en 2017", agrega el club.El tricolor de Porto Alegre también nombra al otro de sus jugadores que recibió algún voto: "Marcelo Grohe también aparece en la lista, con cinco votos en su excepcional temporada"."Entre los entrenadores, Renato Gaucho fue el cuarto más votado. El vencedor fue Tite, tetracampeón de la Copa de Brasil con Gremio y actual comandante de la selección brasileña", reza Gremio.🤴🏽🏆🏆🏆⚽️🇪🇪 https://t.co/EsgfkoYFN8- Grêmio FBPA (@Gremio) 31 de diciembre de 2017 Por último el club habló del equipo ideal: "El mejor equipo de los periodistas consultados colocó cuatro tricampeones de América entre los once ideales: Luan, Arthur, Marcelo Grohe y Geromel".Los festejos de los argentinos. Independiente y Lanús, por su parte, hicieron lo propio con sus jugadores elegidos en el once ideal de América .¡Buen día, #Independiente !Arrancamos una fecha especial con aun más motivos para brindar. Nicolás Tagliafico y Ezequiel Barco son parte del 11 ideal de América durante 2017 según @elpaisuy .Siempre un #OrgulloNacional #TodoRojo ðŸ"´ pic.twitter.com/aFJ6qKOXRn- C. A. Independiente (@Independiente) 31 de diciembre de 2017 "Arrancamos una fecha especial con aún más motivos para brindar. Nicolás Tagliafico y Ezequiel Barco son parte del 11 ideal de América durante 2017 según El País", escribió el Rojo por sus dos jugadores.¡Cuatro #Granates 🇱ðŸ‡" entre los ðŸ"!Diego Braghieri, 🐰 Gómez, Laucha Acosta y Pepe Sand integran la Selección Ideal de América 2017. 🤙ðŸ"Periodistas deportivos de todo el continente eligieron el equipo para @elpaisuy 🇺🇾. pic.twitter.com/AAs723DT5P- Club Atlético Lanús (@clublanus) 31 de diciembre de 2017 Asímismo, el granate aplaudió a sus cuatro jugadores en la oncena: "¡Cuatro Granates entre los top! Diego Braghieri, Gómez, Laucha Acosta y Pepe Sand integran la Selección Ideal de América 2017. Periodistas deportivos de todo el continente eligieron el equipo para El País".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi