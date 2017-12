/ La Fundación "Periodistas de Carabobo BBC" con sus tres organizaciones de béisbol mayor activas, arrancará el 2018 con su tradicional "Caimanera" Anual, que esta vez será en homenaje a Luis Cisneros Cróquer, un veterano comunicador social que 50 años atrás vistió la camiseta y ayudó a consolidar el nacimiento y permanencia de esta organización deportiva, próxima a celebrar medio siglo de existencia.La actividad se cumplirá el sábado 6 de enero, Día de Reyes y del Deporte, con una programación especial en el estadio municipal "Pollo Malpica" en Tocuyito, la cual comenzará a las 11 de la mañana, y que incluye un encuentro de béisbol entre dos seleccionados escogidos de la misma estructura de Periodistas BBC, entre sus tres categorías Master (mayores de 40 años) Supermaster (cincuentones) y la novísima Magister para jugadores con más de 60 años de edad.El homenaje a Luis Cisneros Cróquer es un reconocimiento en vida, para un luchador social muy destacado en el país, acucioso ex parlamentario regional, periodista de larga trayectoria, sobre todo, columnista apasionado e identificado con la causa del Magallanes de Carabobo. Pero es que, además, figura entre los precursores de la organización Periodistas BBC, que en los años 60 dio sus primeros pininos de la mano de otros colegas de renombre y cualidades excepcionales como Rafael -Pepe Faja- Fajardo Peña, César Reveron "Cara", Juan Pacheco La Rosa y Nélson Jiménez, entre otros, sembradores de la semilla que germinó y se propagó, definitivamente, en octubre del año 1970, quedando al cuido de Francisco -Pancho- Pérez, su actual manager en el terreno y vice-presidente ejecutivo de la fundación.Desde entonces a la fecha, Periodistas de Carabobo BBC se ha mantenido inalterable como organización deportiva con 47 años cumplidos de actividades ininterrumpidas, durante los cuales ya no queda una sola ciudad de la ancha geografía nacional en la que no haya plasmado presencia, como equipo de béisbol aficionado y también quedan ahora pocos pueblos en los que, durante sus fiestas patronales de costumbre, haya faltado motivo singular alguno, para un amistoso y la acción del llamado deporte "Rey de Venezuela ", entre parroquianos y el club de la prensa carabobeña.Igual, en estas casi cinco décadas, Periodistas ha escrito su nombre y su accionar en estadios importantes de República Dominicana, Curazao, Aruba, Colombia y Estados Unidos, en series de prestancia y privilegios internacionales y en intercambios institucionales, utilizando el béisbol en particular y el deporte en general, como instrumento de acercamiento, fraternidad y unión puntual entre sus connacionales.Vale recordar que Periodistas BBC se afianzó como organización y novena beisbolera amateur, con un proyecto sencillo que fue tomando tamaño y dimensión en el tiempo, con los esfuerzos combinados de periodistas en ejercicio y otros profesionales-deportistas amigos, algunos ya desaparecidos, que siempre han apoyado o siguen apoyando el tesonero trabajo de Pancho Pérez y su equipo de colaboradores, entre los que hay que mencionar a Edgar Ochoa Lazo, Eduardo Alemán Pérez, Pablo J. Hernández, Luis León Guerra, Leonardo Arriaga, César Barreto (+) Antonio Narváez (+) Leopoldo Gilbert Olavarría (+) Ismael Narea Aponte (+) Luis Aguiar (+) José Centeno, Luis Márquez Galindo, Ángel Perozo, Andrés Eloy Blanco, Roger Morales y, por supuesto, Cisneros Cróquer.COMPARTIR Y ATRACTIVOSPara la jornada del próximo 6 de enero en Tocuyito, Periodistas ha previsto, como parte de la programación de la Caimanera-2018, una competencia de "carrera de gordos" o barrigones desde la pared del jardín central hasta el home, en la que tendrán actuación, entre otros: Rafael Alegullar, Alberto León Hernández, Héctor A. Castillo, Víctor "Gato Ton" López, José Guadalupe Lugo, Rafael Rojas, Argenis Hidalgo y Luis Waskierd y luego una carrera con relevo, dándole la vuelta al terreno de esquina a esquina, con velocistas de la talla de Pablo Natera, Juan Heredia, Wilmer Valenzuela, Humberto Polo, Antonio Castellanos, Armando Fuenmayor, Abigaíl Campos, Johan Barrios y Rubén Barrios Velásquez.Asimismo, habrá un premio sorpresa para el jugador que se presente y actúe con la prenda más vieja de Periodistas BBC, a la usanza de sus mejores o estelares momentos, y también se premiará a quien lleve la ilustración gráfica, foto o video-films de la historia de la organizacióAl finalizar la actividad deportiva está pautado un compartir en las propias instalaciones aledañas del "Pollo Malpica" con invitados especiales, familiares y figuras amigas, como protagonistas que han participado, directa o indirectamente, en la vida de Periodistas de Carabobo, desde su fundación oficial el 24 de octubre de 1970.Nota de PrensacomparteCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi