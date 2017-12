/ Este domingo en vísperas de Año Nuevo la plataforma digital de WhatsApp sufrió caída mundial y rápidamente se hizo tendencia en Twitter el hecho. Usuarios dejaron sus comentarios y memes de lo que representa en la actualidad para los adictos a esta mensajería instantánea alguna falla que afecte su funcionamiento.Cuando se cae WhatsApp, pero no te afecta por qué no tienes amigos ni familia pic.twitter.com/3Rjdk5UStL— Argos Tu Papichulo (@medinaargos) December 31, 2017Yo conectando y desconetando wifi como un pelotudo y era que se habia caido whatsapp— Julian Serrano ðŸ" (@JulianSerrano01) December 31, 2017CUANDO EL WHATSAPP NO FUNCIONA pic.twitter.com/aX8FHWeqjM— 🌙 Alec (@carlospectro45) December 31, 2017Descripción gráfica de Twitter cada vez que whatsapp se viene abajo pic.twitter.com/ex4uXyYzVD— Jordis Nano (@hacialaextinci1) December 31, 2017Se cayó WhatsApp, así como también el amor que tú sentías por mi.— #Rayito (@DebRyanShow) December 31, 2017No va el whatsapp justo ahora, a ver cómo tiráis las últimas fichas para allanar el terreno de esta noche…— DjMaRiiO (@DjMaRiiO_90) December 31, 2017Así el WhatsApp… pic.twitter.com/7j2BUw7rD7— Javier Landa (@JavierGoMx) December 31, 2017cuando dicen que se cayó whatsapp me imagino esto: pic.twitter.com/fDY4Ai9FNV— tina 🐾 (@tipicahistericx) December 31, 2017Se cayó WhatsApp pic.twitter.com/KAwwccuvR2— Homero J. Simpson (@HomeroLodijo) December 31, 2017WhatsApp se cayó en pleno 31, es señal para caer hoy también… en el alcoholismo.— Akhemy ley🎀 (@Kymy24) December 31, 2017ACNcomparteCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi