/ Como suele ser habitual, al acercarse las últimas horas del año y aumentar considerablemente el tráfico de datos, la aplicación de mensajería móvil ha dejado de funcionar.La aplicación de mensajería móvil WhatsApp permanece caída desde las 19:50 (hora de España) aproximadamente de este domingo 31 de Diciem bre. Como suele ser habitual en Nochevieja y al acercarse las últimas horas del año , aumenta considerablemente el tráfico de datos, y esto genera problemas en el envío y recepción de mensajes.Así pues, la aplicación de mensajería móvil ha dejado de funcionar y, según comentan los usuarios del resto de redes sociales , la caída es a nivel mundial .En Twitter no han tardado en comentar lo ocurrido, convirtiendo en trendic topic mundial el hashtag #whatsappdown .Oficinas de Whatsapp ahora mismo #whatsappdown pic.twitter.com/dDqXzlOgdX— hello (@hello5874325) 31 de diciembre de 2017#WhatsAppDown pic.twitter.com/6cfSIIs3zp— garie (@gariegotnochill) 31 de diciembre de 2017Como cuando no nadie te escribe regularmente por #WhatsApp y ni te enteras que se desplomó #whatsappdown pic.twitter.com/H5Q1NUSyQy— Diana Cuentas (@dCuentas) 31 de diciembre de 2017