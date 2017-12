/ Trabajar al lado de reconocidas estrellas de Hollywood es un sueño hecho realidad para Edgar Ramírez. "Me siento muy contento con las oportunidades que he tenido y que estoy teniendo en el cine", contó el artista venezolano a People en Español . "Pienso que he tenido la oportunidad y suerte de interpretar roles que no se avecinan a los estereotipos que normalmente muchas personas pretender colocar al talento latino en el mundo".Ramírez está rompiendo los estereotipos. "He tratado en la medida de lo posible construir una carrera que se aleje justamente de estereotipos que son siempre tan planos y tan aburridos", explica el actor. "Eso me llena de satisfacción".Su participación en la película "Bright" (Netflix) al lado de Will Smith, Joel Edgerton y Noomi Rapace lo llena de orgullo. "Es [una gran] experiencia volver a trabajar con gente a la que quiero mucho como Joel [Edgerton]. Will [Smith] es un actor que admiro muchísimo y es un tipo simpatiquísimo, muy talentoso y muy magnético. Y [David] Ayer es uno de los directores más interesantes que hay en el mundo en este momento", dice Ramírez. "En Bright he tenido la oportunidad de desempeñar un personaje muy interesante".Last Night at #bright Premiere in Los Angeles #bright @netflix [dressed by my @brunellocucinelli & @louboutinworld • styled by my beloved @danixmichelle ]Una publicación compartida por Edgar Ramirez (@edgarramirez25) el Dic 14, 2017 at 1:10 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi