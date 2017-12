/ El abogado y experto en asuntos internacionales Eduardo Trujillo Ariza, considera que Venezuela posee los argumentos suficientes para enfrentar y salir beneficiada ante la Corte Internacional por la disputa del Esequibo."Al terminar el tiempo de Buenos Oficios estipulado por la Organización de las Naciones Unidas para resolver la disputa de Venezuela y Guyana en lo que resta del año 2017, se debe tener en cuenta que el debate llegará a su fin si el Secretario General de la ONU, António Guterres, considera que no se han realizado los avances significativos necesarios en el problema del Esequibo".El abogado y experto en asuntos internacionales Eduardo Trujillo Ariza, aseguró que Guterres "tiene la potestad de decidir si culminar el caso o extenderlo" y en ninguno de los casos Venezuela podrá rebatirlo. Además destacó Trujillo que históricamente, la posición de Venezuela ha sido no litigar sobre este asunto ante la Corte Internacional de Justicia, por considerar que este territorio le pertenece; y por no correr el riesgo de perder la tenencia jurisdiccional.Sin embargo, Trujillo afirma que Venezuela "tiene argumentos suficientes para enfrentar esa disputa ante la Corte Internacional y salir beneficiada".Entre los argumentos más resaltantes está que "a Venezuela le pertenece legalmente la zona geográfica del Esequibo a través de la primera constitución de 1811 y fue continuada con la misma legalidad en la constitución de 1999", detalló el abogado y experto internacionalista.El 31 de diciembre de este año culmina la misión de los Buenos Oficios para el debate sobre el Esequibo, territorio de 160 mil kilómetros cuadrados, que representan casi dos tercios de la República Cooperativa de Guyana. El negociador por la Organización de las Naciones Unidas, Dag Nylander, presentará un informe al finalizar el tiempo requerido para exponer la situación. Este informe es el que tomará en consideración Guterres para decidir.Para Emilio Figueredo. también abogado e internacionalista, "Guyana está preparada para enfrentarse ante el litigio de la Corte Internacional de Justicia de ser posible, y está respaldada por el Movimiento de Países No Alineados (…) a diferencia de Venezuela , que no se encuentra preparada".Figueredo considera que el país "debe crear un excelente equipo para continuar la lucha por la tenencia del espacio e insistir en ello, consecuentemente".CRONOLOGÍA VENEZUELA Y GUYANA 2000-2017 2000: El presidente Hugo Chávez, pidió "voluntad para solucionar pacíficamente el problema" del Esequibo.2013: El recién electo presidente Nicolás Maduro , viajó a Guyana para revisar con su homólogo Donald Ramotar las relaciones diplomáticas.2014: Muere Norman Girvan, oficiante desde la década de los 90 para la controversia fronteriza entre Venezuela y Guyana.2015: Exxon Mobil inicia exploraciones petroleras en las aguas del Esequibo, autorizadas por el Gobierno de Guyana. La empresa había anunciado en meses anteriores el hallazgo de un yacimiento de petróleo de la zona en reclamación. 2015: La canciller Delcy Rodríguez, ratifica los derechos del país sobre el Esequibo y solicita detener las exploraciones petrolíferas.2016: El Secretario General de Naciones Unidas, Bn Ki Moon, convocó a una reunión a los dos países en septiembre de 2016, y aseguró que si para la fecha decretada por la ONU el asunto no había sido resuelto, lo referiria a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.2017: Los cancilleres de ambas naciones, Jorge Arreaza y Carl Greenidge, en conversaciones en Nueva York se comprometieron a seguir explorando opciones para la resolución de la controversia fronteriza de manera pacífica. Argumentos de Venezuela Venezuela incluyó el territorio Esequibo dentro de sus dominios, desde su primera Constitución de 1811, cuya última reforma fue dada en 1999, declarando en el artículo 10 de la CRBV que: "El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad".Laudo Arbitral de 1899Fue la sentencia emitida por un tribunal arbitral reunido en París, creado dos años antes según lo establecido en el Tratado Arbitral de Washington D.C. del 2 de febrero de 1897, en el cual Estados Unidos (en representación de Venezuela ) por una parte y el Reino Unido (como propietario de la colonia de Guayana Británica, actual República Cooperativa de Guyana) por la otra, habían convenido someter a arbitraje internacional la disputa sobre la frontera al oeste de la colonia británica y el este de la independiente Venezuela , como mecanismo de solución amistosa al diferendo territorial.La posición venezolana partía de que la frontera debía ser línea media del río Esequibo en virtud del principio Uti posidetis iure (como poseías, seguirás poseyendo) por el cual le correspondía los territorios de la ex Capitanía de Venezuela al momento de su independencia en 1810, la cual tenía como frontera este el río Esequibo.Acuerdo de Ginebra de 1966Es un acuerdo transitorio para llegar a una solución definitiva del diferendo limítrofe, muchos lo definen como "un acuerdo para llegar a un acuerdo" y aunque en la interpretación venezolana invalida el laudo arbitral de 1899, se mantiene el statu quo que él derivó.