/ Los países insulares de Samoa, Tonga y Kiribati, en el océano Pacífico, fueron los primeros en dar la bienvenida al Año Nuevo con sus tradicionales danzas.Fireworks light the sky over the Harbour Bridge during New Year’s Eve celebrations in Sydney early on January 1, 2018. / AFP PHOTO / – La llegada de 2018 tuvo lugar a las 10 GMT en las tres naciones. En Samoa, esto es así desde 2011, cuando las autoridades decidieron que el país pasara de ser el último en comenzar el año a convertirse en el primero al cambiar de huso horario.Fireworks light the sky over the Harbour Bridge during New Year’s Eve celebrations in Sydney early on January 1, 2018. / AFP PHOTO / – Una hora después, también Nueva Zelanda celebró el comienzo de 2018, mientras que en la vecina Australia centenares de personas se acercaron al puerto de Sydney para contemplar el gigantesco espectáculo de fuegos artificiales que tuvo lugar a las 13 GMT.The “family fireworks”, displayed three hours before midnight every year ahead of the main show at midnight, fill the sky over the Opera House in Sydney on New Year’s Eve on December 31, 2017. / AFP PHOTO / SAEED KHAN Eran las 7 de hoy en Argentina, cuando los 5 mil habitantes de esta pequeña isla de 642 kilómetros cuadrados, ubicada en el estado de Kiribati, a 232 kilómetros por encima de la línea del Ecuador, comenzaron a celebrar el año nuevo.The “family fireworks”, displayed three hours before midnight every year ahead of the main show at midnight, fill the sky over the Opera House and Harbour Bridge in Sydney on New Year’s Eve on December 31, 2017. / AFP PHOTO / Saeed KHAN En tanto, los últimos en llegar a 2018 serán los pobladores de la isla de Hawai, ubicada al norte de la Polinesia, junto con otras islas del Pacífico, que lo harán 7 horas después, respecto de Argentina.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi