/ Decoración de la mesa de Fin de Año/Cortesía La cena de la Nochevieja tiene su encanto y es muy especial, porque compartimos de una buena comida con los familiares o amigos más cercanos.Los detalles son importantes en este evento y como parte de la celebración el decorado de la mesa tiene un protagonismo muy significativo que vale la pena el esfuerzo del anfitrión de la noche del 31 de diciembre.Sincuento.com les trae unas recomendaciones para que se luzca en la celebración de la cena de Fin de Año y reciba el 2018 con la mejor de las energías.Los ColoresYa pasó el 24 y 25 de diciembre, así que los típicos colores combinados rojo, verde y blanco ya no entran en lugar. La mejor opción son los dorados, plateados o bronce para recibir el año con elegancia. También puedes combinar estos tres colores básicos para que la mesa destaque con el azul, negro, rojo o fucsia.La ManteleríaLo ideal es utilizar manteles de tonos claros para destacar los demás elementos decorativos de la mesa.Una buena opción para un toque sofisticado y ligero al mismo tiempo es un camino de mesa; siendo una recomendación que sea de tela o de papel simple y añadir un elemento decorativo de color dorado en el centro.Las ServilletasSon el acompañante ideal para el mantel colocadas sobre el plato o al lado izquierdo de la mesa. También pueden ir dobladas, en servilleteros con toque navideño o adornadas con un lazo que haga juego con los colores de la mesa.La VajillaUna buena recomendación para un decorado elegante es colocar un plato debajo de cartón de un tono parecido al color del mantel que no desentone demasiado. Una vajilla indicada es la de porcelana blanca sencilla para decorar la mesa de Nochevieja; pues son muy elegantes, fáciles de encontrar y sacan de apuro en cualquier época del año.La CristaleríaEs uno de los elementos principales para la decoración, Las copas y la demás cristalería deben estar limpias y le darán elegancia a la mesa. Colócalas en la parte superior derecha de los platos de izquierda a derecha.Otros elementos decorativosSe puede emplear velas y candelabros para crear una iluminación íntima y perfecta para este evento. Pueden emplear candelabros y que sean diferentes para resaltar la vela en la mesa.También puede optar por un centro de mesa pequeño, que no ocupe tanto espacio, creado con base de piñas o velas típicos de esta época del año. Los centros de mesa no deben ocupar tanto espacio porque podría impedir la visibilidad entre los invitados.Es importante tener presente los pequeños detalles en este día como el confeti que no puede faltar en una celebración de este tipo. Puedes colocar un bol con el confeti como parte de la decoración para esperan las campanada de las medianoche.¡La mesa ideal en Nochevieja!RMF/Sincuento.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi