Así como existen personas alérgicas a los mariscos o inclusive a ciertas frutas, metales, medicinas y olores, las hay hacia el alcohol; el simple hecho de padecer este tipo de hipersensibilidad causa molestias y síntomas, los cuales, en algunos de los casos, pueden ser peligrosos.Y es que en el caso del alcohol y la alergia que puede llegar a producir, no se habla mucho, pues no existe mucha investigación sobre el tema.Se cree que algunos componentes presentes en el alcohol son los responsables de las alergias. Estos son la cebada, lúpulo, levadura, centeno, trigo, gluten, histaminas presentes en el vino tinto y sulfitos en los vinos blancos.Estos son los principales síntomas de la alergia al alcohol:Enrojecimiento Debido a que el cuerpo de quien padece esta alergia, carece de la encima ALDH2, y por lo tanto, no puede metabolizar el alcohol, la cara, cuello y pecho se ponen de color rojo brillante y se calientan con el tacto.Urticaria El cuerpo empieza a experimentar una reacción alérgica que se traduce en ronchas, las cuales, ponen hipersensible a la piel, causando picazón y dolor. Esto significa que se es alérgico a los sulfitos.Hinchazón Se inflaman partes de la cara como los labios y la nariz y puede provocarse cierta dificultad para respirar. Esto puede significar ser alérgico a la histamina, un compuesto generado por las bacterias y levaduras del alcohol.Calambres y náuseas Se produce un intenso dolor en el estómago, náuseas y hasta diarrea. Esto también puede ser causa de sufrir alergia a la histamina, que dilata los vasos sanguíneos y causa calambres abdominales.Ritmo cardíaco elevado Las pulsaciones pueden aumentar como consecuencia del enrojecimiento de la piel y la urticaria, además de sentir mareo y falta de aire