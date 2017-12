/ Sentada en una de las aceras que está frente a la morgue se encuentra una mujer de unos 35 años. Junto a ella están tres hombres que inútilmente intentan consolarla. "El miércoles lo vi y me dijo que pasaríamos juntos el 31", repite una y otra vez la hermana de José Antonio ‘‘Álvarez Valdaño (20) asesinado de un tiro en el pecho cerca del Hospital Rotario.Aparentemente la víctima fue asesinada el viernes en la noche cuando se resistió al robo. "No sabemos muy bien lo que pasó, pero eso es lo más lógico. Mi hermano no tenía problemas con nadie", cuenta llorando la hermana de Álvarez.La mujer dice que se enteró por un conocido que llegó a la casa corriendo y notificó lo sucedido. "Al principio pensamos que sólo estaba golpeado, pero cuando llegamos al Hospital Central nos dijeron que tenía un tiro en el pecho", rememora con tristeza.Aún no se tiene certeza de cómo llegó Álvarez al Hospital Central; sin embargo, familiares aseguran que personas que viven cerca del Rotario notificaron a los funcionarios y ellos acudieron al sitio para prestar ayuda.Extraoficialmente se supo que Álvarez fue ingresado a Emergencia del centro médico, pero cuando el hombre llegó a la institución había dejado de respirar.Según la familia, Álvarez trabajaba como mecánico en la empresa Pedro Camejo. Allí tenía más de dos años.El hombre, que tenía dos hijos pequeños, residía en la vía Cordero, pero se la pasaba rumbeando por el oeste de Barquisimeto. "Salía como todos los jóvenes y tenía sus amigos. Él no se metía con nadie por eso nos sorprendió tanto su muerte", soltó la hermana.Álvarez era el segundo de tres hermanos y siempre prendía la parranda en las fechas decembrinas. Familiares de la víctima aseguran que José hacía planes para el 31. "Se iba a llevar a sus hijos y esposa para mi casa", concluye la hermana.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi