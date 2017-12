/ El reconocido periodista y bloguero Eduardo Rodríguez, mejor conocido en el mundo de la comunicación como Yusnaby Pérez, y por trabajar para la cadena televisiva Telemundo en Houston, utilizó su cuenta de Instagram para pedir disculpas al pueblo venezolano.Como buen periodista, Yusnaby ha seguido muy de cerca la situación que se vive hoy en día en Venezuela . Con motivo al Día de los inocentes, el joven cubano posteó un video en la red social de la camarita, en donde informaba que estaba llegando al aeropuerto de Maiquetía, ubicado en el Estado Vargas– Venezuela "Acabo de aterrizar en Maiquetía", fue lo que escribió junto al audiovisual en donde se le veía saludando dentro de un avión.Acabo de aterrizar en Maiquetía. 🇻🇪A post shared by Yusnaby Pérez (@yusnaby) on Dec 28, 2017 at 3:19pm PSTTras la publicación realizada, fueron muchas las personas que le ofrecieron asilo, otras se mostraban preocupadas por su estadía en el país, mientras que los más "astutos", en cuestión de minutos supieron que esto se debía a una broma por la festividad celebrada, y por supuesto comentaron su descontento.Por lo que muy apenado Pérez volvió a usar la mencionada red social para disculparse con sus seguidores venezolanos. "Que más quisiera que estar allá con ustedes. La broma por el Día de los Inocentes me salió mal", escribió.💔 Que más quisiera que estar allá con ustedes 💔 La broma por el Día de los Inocentes me salió mal. 😢💔 Gracias por el inmenso cariño 🇻🇪❤️A post shared by Yusnaby Pérez (@yusnaby) on Dec 28, 2017 at 6:06pm PSTAunque muchos creen que Yusnaby Pérez es el nombre de pila del cubano, vale resaltar que este seudónimo él lo comenzó a utilizar cuando vivía en Cuba, con el objetivo de evitar la represión de la que son objeto en la Isla los periodistas independientes, que a su vez se encargan de describir y reportar la realidad de su país.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi