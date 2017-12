/ Las autoridades iraníes cortaron hoy totalmente el acceso a las redes sociales , tras las manifestaciones de protesta que se llevaron a cabo en diferentes ciudades del país contra las políticas económicas del Gobierno.El viceministro iraní del Interior para temas políticos, Esmaíl Yabarzade, dijo que “cuando hay algún conflicto, es natural el uso de algunas herramientas para controlar las concentraciones ilegales”, informó la agencia oficial iraní de noticias, IRNA.Yabarzade aclaró que esta medida se aplicará por un tiempo y es circunstancial.“Estas decisiones son temporales” dijo Yabarzade, quien aseguró que “el Gobierno no tiene la intención de cerrar las redes sociales ” de modo permanente.La red social de Telegram e Instagram, que desde esta tarde funcionaban mal y con cortes, acaban de dejar de funcionar totalmente, y además la conexión al internet no va con normalidad.Casi todos los llamamientos a participar en las protestas se han llevado a cabo por redes sociales Asimismo, Yabarzade explicó que Irán está investigando quiénes están detrás de estos acontecimientos y agregó: “La caja negra de los recientes acontecimientos esta bajo revisión y todavía no han acabado las investigaciones”.Por su parte, el ministerio iraní de Asuntos Exteriores criticó hoy la intervención de EEUU en sus asuntos internos, en reacción al apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump , a las manifestaciones. Trump publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que pedía al gobierno de Irán respetar el derecho del pueblo “a expresarse” y advirtió de que “el mundo está viendo”, al tiempo que volvió a acusar a las autoridades iraníes de corrupción y de financiar el terrorismo en el extranjero.Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests— Donald J. Trump (@realDonald Trump ) December 30, 2017Las protestas contra la situación económica del país comenzaron el jueves en la ciudad de Mashad, y de extendieron por las ciudades de Neyshabur, Kamshmar, Shahrud, Kermanshah, Rasht, Orumie e Isfahan entre otras, según las imágenes difundidas por las redes sociales Los manifestantes corean “Independencia, libertad, república iraní”, según muestran las imágenes difundidas en canales de la red social de Telegram.Asimismo, los manifestantes corearon lemas y jaculatorias en sufragio por el alma del sha Reza Pahleví, derrocado en 1979 por la Revolución Islámica que encabezó el ayatolá Jomeini.Los manifestantes expresaron su desprecio por la vida acomodada del clero iraní, al que acusan de no empatizar con los problemas reales de la sociedad.“La nación es un mendigo, mientras los clérigos viven como Dios”, gritaban.Foto: EFEIgualmente, expresaron su rechazo al gasto que destina el régimen iraní a algunos países de la región mientras la población pasa por dificultades económicas: “Ni Gaza ni Líbano, mi vida la sacrifico por Irán “.Este lema creo que fue coreado también en el primer día de las protestas en Mashad, fue criticado por el representante directo del líder supremo en Mashad, el ayatolá Ahmad Alamolhoda, quien lo calificó “un lema desviado”.Las protestas contra el presidente de Irán , Hasán Rohaní, se han incrementado en las ultimas semanas, sobre todo después de que a principios de diciembre presentó los presupuestos para 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi