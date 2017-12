/ El bono "Niño Jesús" anunciado por el mandatario Nicolás Maduro consta de 500 mil bolívares, y se esperaba una cobertura de cuatro millones de familias para garantizar los juguetes a los niños.La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, aseguró este viernes que los comerciantes que recibieron el bono "Niño Jesús" no saben cómo cambiar esas tickeras, además de expresar su preocupación por la situación del gremio en el país. .Destacó que el bono del "Niño Jesús" ha hecho que los comercios, abastos y supermercados que no estaban preparados para recibir y las personas por falta de inventario se quedaran vacíos. Además los comerciantes desconocen cómo pueden cambiar los bonos."No solo no tienen mercancía sino que muchos de ellos no han podido cobrar la totalidad del dinero correspondiente a los bonos", dijo Uzcátegui.Asimismo expresó que en el próximo año estará marcado por el desabastecimiento y un sector comercio "muy golpeado" por los diversos hechos vandálicos que se han generado en algunos estados contra los establecimientos y que, a su juicio, son señales "inequívocas" de un nivel de desesperación en los ciudadanos.El bono "Niño Jesús" anunciado por el mandatario Nicolás Maduro consta de 500 mil bolívares, y se esperaba una cobertura de cuatro millones de familias para garantizar los juguetes a los niños."A partir de diciembre el gobierno bolivariano garantiza el Niño Jesús. Niño Jesús especial llega a los niños y niñas, quienes van a tener este año sus juguetes. Venezuela , aquí está, Bono del Niño Jesús se llama. Cuatro millones de cesta tickets para la familia venezolana", expresó Maduro en noviembre desde Fuerte Tiuna.En los Altos Mirandinos, algunos comercios han tenido que dejar de aceptar este bono "Niño Jesús" por "problemas técnicos".Fuente: Tal CualCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi