La acción y la aventura se apoderan de nuestras salas 4DX con el estreno de"Jumanji: En la Selva", la reinterpretación de la popular cinta de 1995, que protagonizan en esta oportunidad; Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas y Jack Black.La película dirigida por Jake Kasdan contará las peripecias de cuatro compañeros de instituto, quienes descubren un vieja videoconsola con un juego del que nunca han oído hablar, Jumanji.Tentados por la curiosidad y la ambientación selvática, deciden jugar, para entonces verse transformados en los avatares que han elegido: Spencer se convierte en un musculoso aventurero (Dwayne Johnson), la estrella de fútbol americano Fridge pierde tamaño y se cambia a un genio (Kevin Hart), la chica popular Bethany será un profesor de mediana edad (Jack Black) y la tímida Martha se convierte en una aguerrida luchadora (Karen Gillan).Así que no pierdas la oportunidad de acompañar en esta gran aventura a Dwayne Johnson y así ayudarlo a culminar el juego….