/ Partido del Inter de Milán y Lazio/Cortesía En el tramo final, ambos equipos buscaron el tanto de la victoria, pero no pudieron romper el equilibrio y tuvieron que confirmarse con el empate ROMA.- El Inter Milán y el Lazio empataron 0-0 este sábado en partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Liga Italiana y terminaron su 2017 en la tercera y en la quinta posición, respectivamente.Tras su brillante arranque de temporada, el Inter no gana desde hace cuatro partidos y se quedó a siete puntos del líder Nápoles mientras que el Lazio, que fue superior a lo largo del duelo de San Siro, se quedó a dos puntos de la cuarta plaza, actualmente ocupada por la Roma.El club milanés sigue en gran dificultad en zona ofensiva y solo marcó un gol en los últimos seis partidos, entre la Serie A y la Copa Italia. El último fue en el partido liguero perdido 1-3 en casa contra el Udinese.Tras una primera mitad con pocas emociones, el encuentro se hizo más intenso en la reanudación, que se abrió con un buen disparo del español Borja Valero, que impactó en el poste tras una gran intervención del portero albanés Thomas Strakosha.Sin embargo, tras salvarse de esa ocasión, el Lazio saboreó por un momento la posibilidad de lanzar una pena máxima por una supuesta falta de mano del eslovaco Milan Skriniar; el colegiado pitó inicialmente el penalti, pero cambió su decisión tras revisar la acción con la ayuda de la VAR.A lo largo del encuentro el Lazio gestionó el balón con más autoridad y tuvo otras dos grandes ocasiones para adelantarse, ambas desaprovechadas por el brasileño Felipe Anderson.El extremo formado en el Santos lo intentó en el 73 con un disparo que fue parado por el portero esloveno Samir Handanovic y falló su mejor oportunidad en el 80, cuando remató fuera un gran centro del montenegrino Adam Marusic.En el tramo final, ambos equipos buscaron el tanto de la victoria, pero no pudieron romper el equilibrio y tuvieron que confirmarse con el empate.