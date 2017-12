/ Conocer cual es la fobia que mas te representa, según tu signo del zodiaco. 1.ARIES (21 Marzo- 19 Abril): CatisofobiaLa catisofobia es el miedo a sentarse. Por lo tanto, al ser un signo tan activo, las arianas odian la pasividad, tanto corporal como en el habla. Su mayor miedo es que les pidan que se callen o se sienten, les gusta ser libres.2.TAURO (20 ABRIL - 20 MAYO): MetatesiofobiaLas taurinas sufren mucho ante los cambios. Esto sucede porque las caracteriza la estabilidad y la conservación. Les gusta la continuidad y la rutina, por lo tanto los cambios son lo que menos quieren en su vida.3.GÉMINIS (21 MAYO - 20 JUNIO): DecidofobiaPara empezar, Si hay algo que les gusta a las geminianas es hablar mucho. Como resultado, esto conlleva a que las decisiones, las opciones y promesas hechas sean abundantes y sea fácil olvidarse de lo que querían decir en realidad.El miedo que afrontan las geminianas es a tomar decisiones y resolver una cosa en particular.4.CÁNCER (21 JUNIO - 22 JULIO): AgorafobiaCáncer es el signo más incierto del zodíaco. Por lo general las cancerianas son tímidas, conservadoras y les encanta la seguridad y calor de su hogar. La fobia que enfrentan es el miedo a las multitudes y a los lugares de donde es difícil escapar o disponer de ayuda.5.LEO (23 JULIO - 22 AGOSTO): AtazagorafobiaA las leoninas les encanta ser el centro de atención, estar rodeadas de gente y recibir todo tipo de elogios. Por lo tanto, su principal miedo es ser olvidado.6.VIRGO (23 AGOSTO - 22 SEPTIEMBRE): AtelofobiaEn primer lugar, virgo es el único signo representado por una mujer . Por lo tanto, es caracterizado por la precisión y la obsesión por la limpieza. En resumen, la mayor fobia que puede atravesar una virginiana es la imperfección, el desorden y la suciedad.7.LIBRA (23 SEPTIEMBRE - 22 OCTUBRE): AutofobiaMuchas personas disfrutan estando solos, este no es el caso de las librianas que sufren de autofobia. Esta fobia se caracteriza por el miedo a estar solas, ya sea por un período corto de tiempo.8.ESCORPIÓN (23 OCTUBRE - 21 NOVIEMBRE): CatagelofobiaPrincipalmente, las escorpianas pueden ser susceptibles a la ansiedad, obsesiones y problemas de control. En resumen, la fobia a ser ridiculizadas es lo que las lleva a actuar de esta manera.9.SAGITARIO (22 NOVIEMBRE - 21 DICIEMBRE): HipengiafobiaSon salvajes y amantes de la aventura. Las sagitarianas odian las reglas. Por lo tanto, la fobia que las representa es el miedo al compromiso, ya sea por temor o por considerarse no apta para asumir determinado compromiso.10.CAPRICORNIO (22 DICIEMBRE - 19 ENERO): AtiquifobiaLas capricornianas son exigentes consigo mismas y amantes del trabajo. Todo el tiempo se plantean metas y las cumplen. Su principal fobia son el fracaso y el miedo a cometer errores.11.ACUARIO (20 ENERO - 18 FEBRERO): GamofobiaSon espíritus libres. Nunca dicen "sí" o "no", simplemente "tal vez". Como resultado, su principal fobia es a ser atado, es por eso, que le temen al matrimonio.¡No te espantes! Lo que necesitas es regresas a donde perteneces. Eres uno de los signos más creativos del zodiaco. Es tiempo de brillar y demostrar tu talento.12. PISCIS (19 FEBRERO - 20 MARZO): GlosofobiaLas piscianas son soñadoras y compasivas consigo mismas. Tienen gusto por sus propios pensamientos y les gusta que las oigan. Es por eso que su principal fobia es hablarle al público sin poder expresar en realidad lo que piensan en su interior.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi