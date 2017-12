/ El ex Alcalde Metropolitano que logró escapar del gobierno de Nicolás Maduro , Antonio Ledezma, conversó con la jefatura editorial del Washington Post y con el Tiempo Latino. Aquí parte de la entrevista.Ahora con Leopoldo López y Henrique Capriles inhabilitados. ¿Hay alguna otra figura que pueda representar y arreglar las divisiones existentes en la oposición?Yo creo que lo primero que debemos ver es como logramos salir de este régimen y procurar una transición en Venezuela . Y que esa transición recupere al país de la crisis muy profunda que se vive. Nosotros revivimos a Simón Bolívar y lo ponemos de presidente, y él solo no resuelve la crisis del país. Si algo nos ha hecho daño es el tema del presidencialismo. El tema de los héroes, de los falsos mesías. Yo creo que para esta coyuntura se necesita un liderazgo colectivo con un plan muy concreto, que tenga mucha fuerza moral. Un liderazgo que pueda pedir más sacrificio de lo que ya el pueblo ha hecho, porque bastante que ha sufrido este pueblo.Leopoldo está preso, es un rehén de la dictadura, y también está inhabilitado como Capriles, tiene sentencia firme.Pero se puede visitar a Leopoldo, ¿no?Aunque preso, uno siempre se las ingenia para recibir visitas. Las visitas nos las limitan. Siempre habrá opciones electorales en la oposición. A diferencia del chavismo que dependen de Chavez. Las campañas de ellos siguen siendo en base al difunto. En la oposición hay un liderazgo muy variado. Por ejemplo cuando votamos por los diputados, mucha gente no tenía idea de quienes eran los candidatos, la gente votó por la unidad por el deseo de producir un cambio. Lo primero que hay que luchar es por un sistema electoral que permita que el voto sea efectivo, que se cumpla el principio de un ciudadano por un voto, con un sistema transparente que no lo hay en estos momentos en Venezuela . Con un sistema electoral eficiente vamos a una elección y la podríamos ganar como la ganamos en el 2015 aun con todo el abuso, porque fue una lucha contra todo el estado venezolano, contra la chequera de PDVSA, contra los subsidios que manipula el gobierno, contra el miedo que desarrolla el gobierno persiguiendo a los sectores de oposición. Para mí eso de la candidatura más bien puede ser un factor de perturbación entre nosotros si nos fijamos en eso.Entonces ¿Ud. si cree que hay esa salida a través del grupo de Lima o alguna negociación con mediadores internacionales?Si, pero han confundido los términos porque el gobierno lo que ha hecho es ganar tiempo. Ahí nos decía el Embajador de Chile en Venezuela "bueno allá en Chile, los militares también apoyaban a Pinochet", si, le respondí yo, pero los militares chilenos no eran narcotraficantes, se les podía acusar por cualquier otra cosa, torturas, corrupción, presos políticos, aquella figura de los pinocheques. Pero es que en Venezuela la elite militar esta coludida con el narcotráfico. Por ejemplo el Ministro de Relaciones Interiores según declaraciones de Willed Makled que está preso allá en Venezuela por narcotráfico, era su operador dentro de la Fuerza Armada Nacional. A ese señor lo ascendieron a General en Jefe y ahí en el expediente hay pruebas que Makled sacaba de la rampa presidencial en el aeropuerto de Maiquetia avion es cargados de cocaína.¿Podría venir un golpe de Estado?Ya Maduro representa un golpe de estado permanente. Lo que puede pasar es que por tanto golpear al pueblo, este se llene de ira y explote o sino un derrumbe total del país. Lo que hace Maduro con el alto mando militar, que quita y pone a su antojo a los generales, o lo que hace con el Poder Electoral, con el TSJ. Ahí hay un golpe de estado continuado de Maduro Ahora el peligro es la decepción del pueblo del liderazgo alterno. El reflejo que damos con las contradicciones (cambiando de opinión todos los días) en la oposición es malo. Por ejemplo: Planteábamos que antes de ir a cualquier dialogo había que ponerse de acuerdo en nuestras propias contradicciones. 1. Hay dirigentes en ese grupo del dialogo que insisten que el 19 de octubre no hubo fraude, nosotros sostenemos que si hubo fraude y lo podemos demostrar. 2. Hay dirigentes que impulsaron a sus copartidarios a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros consideramos que más bien teníamos un gran respaldo dentro y fuera de Venezuela donde por primera vez se ha conseguido un respaldo contundente internacional respaldado al pueblo desconociendo a esa Asamblea Nacional Constituyente que es inconstitucional y fraudulenta. 3. Su pregunta sobre las sanciones. Una cosa es decir no sanciones al pueblo y otra cosa es las sanciones a individualidades que nosotros si apoyamos. Pero según diplomáticos han confirmado que hay sectores de la oposición que buscaban que se detuvieran las sanciones. Esas son contradicciones que tenemos que resolver. También es peligroso cuando vemos como el gobierno se burló de El Vaticano. Eso es muy malo. El dialogo es un patrimonio de la humanidad. La participación de Ex presidentes que evidentemente están negociando y ahora el tema de tres cancilleres que, por cierto no representan al grupo de Lima. Hay discrepancias en el Grupo de Lima sobre ir a este dialogo. Como lo dijo el propio canciller de Peru, que si él fuera venezolano, él no fuese a ese dialogo. Ahora más que nunca van a ser necesarias esas instancias internacionales.