¿Estás intentando felicitar el Año Nuevo a tus amigos o familiares por WhatsApp y no puedes". Desde que la aplicación de mensajería de Facebook comenzó a coger popularidad, todos los años son millones de usuarios los que usan WhatsApp para felicitar el Año Nuevo a sus seres queridos. Sin embargo, no es la primera vez que esto provoca que Whatsapp se caiga en plena Nochebuena o Nochevieja. Sí estás leyendo este post, seguro que tu WhatsApp no funciona . Efectivamente, la aplicación de mensajería WhatsApp no funciona y se ha caído otra vez por Navidad.

En estos momento son muchos los que están tratando de enviar mensajes de texto, fotos o vídeos a través de WhatsApp pero la aplicación no responde . Mientras que WhatsApp no funciona, seguro que muchos optan por hacer una llamada de teléfono, pero puede que las lineas se colapsen también, por lo tanto, podemos buscar otras alternativas.

Si queremos saber si WhatsApp no funciona o realmente somos nosotros los que tenemos el problema, podemos visitar algunos servicios que recogen las incidencias que los propios usuarios van generando, como Downdetector . Ahí podremos ver si se trata de una incidencia global o somos nosotros los que tenemos problemas para enviar mensajes por WhatsApp. Puede que en estas fechas sean las propias operadoras las que tengan ciertos problemas y por cualquier causa, se saturen o caigan las redes y no tengamos datos para hacer uso de WhatsApp.

Los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo no pueden ni enviar ni recibir mensajes.