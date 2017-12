/ Il presidente Maduro ha decretato un aumento del 40 per cento del salario minimo e delle pensioniCARACAS – Messaggio a reti unificate del presidente della Repubblica, Nicolás Maduro , e nuovo aumento del salario minimo. Il capo dello Stato ha decretato che dal primo gennaio il salario minimo dei lavoratori non sarà più di 177mila 507 bolívares ma di 248mila 510. Un incremento, quindi, di ben il 40 per cento.Dal canto suo, il "Ticket de Alimentación" (buoni per comprare generi alimentari e medicine che accompagnano lo stipendio, pur senza gravare sul calcolo dei contributi che l’azienda deve versare) aumenterà da 279mila bolívares a 449mila.Nel suo insieme (salario+Ticket de Alimentaciòn), il lavoratore, come ha precisato il presidente Maduro , riceverà ogni mese 797mila 510 bolívares.Nel suo discorso di fine anno, il presidente della Repubblica, oltre ai soliti slogan e riferimenti alla "guerra economica" mossa dall’"imperialismo" contro il Paese, non ha fatto alcun riferimento a provvedimenti di carattere economico che possano arginare l’iperinflazione. Il Venezuela , stando alle società di ricerca economica e consulenza finanziaria, chiuderà l’anno con una contrazione del Prodotto Interno Lordo di quasi il 10 per cento e una inflazione del 2mila 700 per cento.Analisti considerano che il provvedimento del capo dello Stato, non agendo alla radice del problema, solo creerà nuove pressioni sui prezzi e nuove difficoltà di sopravvivenza alle poche industrie che ancora operano nel Paese.Se il lavoratore, nel suo insieme, riceverà un salario di 797mila 510 bolívares; il pensionato riscuoterà 248mila 510 bolívares e un "bono de guerra economica" pari a 99 mila 404 bolívares. Quindi, nel suo insieme, ogni mese riceverà 346mila 914 bolívares.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi