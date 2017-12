/ Una gran noticia de la NASA nos ha alegrado el día y se trata de la posibilidad de disfrutar de la primer Súper Luna del siguiente año que coincidirá con la noche de Año Nuevo.Foto: Referencial Curiosamente, a esta primera Súper Luna, seguirá otra que se podrá ver algunas semanas después. Pero lo interesante es que de acuerdo con lo NASA este fenómeno celeste ocurre cada 13 meses aproximadamente.No está de más recordar que las súper lunas tienen lugar cuando la luna está llena y alcanza su punto más cercano a la Tierra en su órbita elíptica. Esto provoca que la Luna pueda parecer 13% más grande y 30% más brillante de una luna llena normal.Evidentemente, si tú lo que quieres es disfrutar de una deliciosa cena o platicar con tus familiares y no tienes tiempo de andar mirando el cielo, no te preocupes, porque de acuerdo con la Agencia de Investigación, habrá otra Súper Luna el 31 de enero , sólo que será de color azul. De hecho este fenómeno tiene recurrencia de dos años y medio.Pero eso no es todo. Si crees que esto ya es extraño, según la NASA, la SúperLuna del 31 de enero también incluirá un eclipse lunar total , el cual ocurre cuando la Tierra , el Sol y la Luna se alinean de forma que la Tierra tapa la luz solar. Por si necesitábamos otra buena noticia para iniciar el año, reseñó Unocero.com .Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi