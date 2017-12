/ Pese a que en días pasados el ‘Clan del Golfo’ declaró el cese unilateral en el territorio nacional, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, indicó que la orden contra dicha banda sigue siendo la misma: "seguiremos presionando a esta organización y persiguiendo la delincuencia con contundencia".Y así, es: la Fuerza Pública continúa persiguiendo a todos los integrantes de esta banda delincuencial. Pero especialmente, al jefe de esta organización, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’.Prueba de ello, es la operación ‘Agamenón II’, que fue anunciada desde el pasado 26 de mayo por el Ministerio de Defensa, fecha desde la cual la Policía Nacional junto con las Fuerzas Militares han dado duros golpes a las finanzas y la estructura de esta banda criminal.Uno de los golpes "más contundentes" lo dieron hace pocos días con la acción en la que murió Luis Orlando Padierna, alias ‘ Inglaterra ’, el tercero al mando de dicha organización. Dos meses atrás, también fue dado de baja Roberto Vargas, alias ‘Gavilán’, segundo al mando del ‘Clan’ y mano derecha de ‘Otoniel’.El director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto, aseguró que los resultados hasta el momento son favorables y se ha cumplido con el objetivo del Gobierno Nacional que consiste en debilitar a esta red delincuencial.¿Desde que inició ‘Agamenón II’ cuál es el balance?Los resultados son contundentes. En 192 operaciones de asalto capturamos a 582 de sus integrantes y neutralizamos a 36, entre ellos, cabecillas de la talla de ‘Ramiro Bigotes’, ‘Rafa’, ‘Gavilán’ e ‘ Inglaterra ’, y efectuamos la mayor incautación de cocaína de la historia con 13,4 toneladas en una sola operación. En total, son 34 toneladas de cocaína decomisadas, 16 laboratorios destruidos, 259 armas de fuego y 63.283 cartuchos incautados, al igual que 118 granadas.¿Luego de estos golpes, qué tan debilitada está la estructura criminal?Esta es una organización criminal en plena decadencia. Los golpes han sido sistemáticos y estructurales. Uno a uno han venido cayendo sus principales cabecillas, lo que ha generado una desbandada en los distintos niveles de esta organización criminal.Además, con la neutralización o captura de los capos, se les bloquean o pierden rutas internacionales para el tráfico de drogas, situación que le genera a la organización un represamiento de cargamentos, los cuales se los incautamos. A eso se suma que venimos atacando todo su emporio financiero. De 2015 a la fecha le hemos ocupado 789 bienes con fines de extinción de dominio, por más de 600 mil millones de pesos.¿Cuántos hombres puede tener la organización?La ‘Operación Agamenón’, en sus dos fases, ha logrado reducir a la mitad a esta organización criminal. Eso significa que en la actualidad debe tener un poco más de dos mil integrantes. Pero más allá de una cifra, lo importante es que hemos venido diezmando a este clan mafioso en todas sus estructuras, en especial en su cúpula, lo que genera desarticulación en su línea de mando y estampida de delincuentes.¿Luego de estas ofensivas consideran ustedes que están cerca de alias ‘Otoniel’?Esta es una operación de persistencia, paciencia y absoluta reserva, que tiene como fin último desarticular en su totalidad esta organización criminal y, por supuesto, eso incluye dar con el paradero de ‘Otoniel’, quien más temprano que tarde correrá similar suerte a la de sus compañeros capturados o neutralizados.¿Cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado la fuerza pública para erradicar al ‘Clan’?Han sido muchos, pero con el profesionalismo de nuestros policías no solo los hemos contrarrestado, sino superado. Uno de ellos ha sido las dificultades del territorio donde se mueven estos delincuentes.Son zonas de difícil acceso, donde amenazan constantemente a campesinos e indígenas en busca de protección. A eso se suma la estrategia de estos capos de atentar contra policías que prestan servicio en calles y carreteras en retaliación a los golpes asestados por los efectivos que lideran la ‘Operación Agamenón II’.¿Cuántos uniformados son necesarios para esta operación y donde hacen presencia?De la operación participan 1200 efectivos de las distintas fuerzas, desplegados fundamentalmente en Antioquia y Chocó, zona de mayor influencia del ‘Clan del Golfo’, desde donde controlan los distintos eslabones del narcotráfico, incluidos cultivos ilícitos, laboratorios para el procesamiento de la cocaína y rutas internacionales.Entre sus integrantes hay desde expertos en inteligencia e investigación criminal hasta fuerzas especiales de asalto, respaldadas por una gran capacidad aérea y una fluida cooperación internacional, en especial de las autoridades de Estados Unidos. Además, otros cuerpos élites están desplegados en el resto del país para contrarrestar potenciales alianzas criminales del ‘Clan’ con otras organizaciones.¿En medio de los enfrentamientos sostenidos con el ‘Clan’ han tenido bajas en la fuerza pública?En las operaciones ofensivas han sido mínimas, nos duelen profundamente, porque son verdaderos héroes de la patria. A estas lamentables pérdidas de vidas humanas se suman las de nuestros policías asesinados por la espalda por estos criminales.¿Cómo evitan la salida de droga en las zonas fronterizas donde hace presencia el ‘Clan’?Tenemos un trabajo articulado con nuestras Fuerzas Militares para detectar y desmantelar estas rutas. Tan contundente ha sido el trabajo que les ha tocado almacenar cargamentos incluso bajo tierra, los cuales también se los hemos incautado.¿Han conocido ustedes que el ‘Clan’ reclute personas para su actuar delictivo? ¿Niños?Estos delincuentes no tienen límites a la hora de buscar cumplir con sus objetivos delictivos. Amenazan de muerte a campesinos e indígenas y, además, instrumentalizan a menores de edad, tanto para sus fines delincuenciales como para su satisfacción personal.¿Hasta cuándo estará ‘Agamenón II’, se tiene previsto una tercera fase?La operación se mantendrá el tiempo que sea necesario, hasta que desmantelemos en su totalidad a esta banda mafiosa que tanto daño le ha hecho a Colombia y al resto del mundo, tal como lo hicimos en el pasado con los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle.¿La operación ha cumplido con las expectativas que tenía el Gobierno?Los resultados hablan por sí solos. ‘Agamenón II’ tiene la misión de afectar de manera definitiva a esta banda tanto en su mando y control, como en los niveles estructural, logístico, financiero y territorial, y eso lo estamos haciendo a diario. Los integrantes del 'Clan del Golfo' saben que si no se someten a la justicia terminarán como mínimo en una prisión. La capacidad de nuestra fuerza pública así lo viene demostrando, y una de nuestras prioridades en el año venidero será reducir al mínimo esta amenaza criminal.