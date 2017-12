/ Colombia autorizó el envío de unas 50 toneladas de pernil de cerdo a Venezuela , luego de las protestas que se registraron este sábado en el vecino país por la falta de esta comida típica en Navidad, según informaron las autoridades.Los dos primeros camiones llegaron a Venezuela la noche del pasado viernes, según comentó una fuente reservada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian).Autoridades colombianas inspeccionaron 18 vehículos de los cuales solo dos tenían la planilla de transporte y los requisitos en regla. Estos fueron los que lograron cruzar la frontera colombo-venezolana.El resto de los camiones se encuentra en la zona industrial de Cúcuta, esperando se surtan los trámites correspondientes para cruzar la frontera.Aunque habitualmente el tránsito de vehículos se hace en horas nocturnas y durante el día el paso es peatonal por los puentes binacionales, este fin de semana se haría una excepción cerrando el paso mientras cruzan los carros con la comida.El sábado había otros dos vehículos de carga listos para partir; sin embargo, hasta horas el mediodía del domingo no se habían terminado los trámites, agregó el funcionario, sin precisar el número de perniles que tenía este segundo cargamento."El producto llegó procedente de Bogotá. El ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) realiza el proceso fitosanitario para autorizar su salida del país de acuerdo con los requerimientos establecidos por las autoridades nacionales", informaron autoridades colombianas.El Ministerio de Transporte explicó que se concedió un permiso especial a una empresa, con el objetivo "de que se transporten los (…) perniles de cerdo a la ciudad de Barinas", situada al oeste de Venezuela Protestas Cientos de venezolanos han salido a las calles esta semana para protestar por no recibir los perniles que el Gobierno les prometió a través de un programa de comida (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) a precios subsidiados.El presidente del vecino país, Nicolás Maduro , aseguró que la falta de este alimento se debió a un "sabotaje internacional" y apuntó directamente a Portugal."Yo hice un plan y hemos cumplido el plan, Navidades Felices, el Bono Navideño, El Bono Niño Jesús, los juguetes, la fiesta, la rumba, etcétera, pero qué paso con el pernil: lo sabotearon. Lo sabotearon, puedo decirlo, de un país: Portugal. Estaba listo porque compramos todo el pernil que había en Venezuela , pero teníamos que importar, pero nos persiguieron las cuentas bancarias, nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían, nos sabotearon", dijo.El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, respondió a las acusaciones de Maduro : "El Gobierno Portugués no tiene ese poder de sabotear el pernil de cerdo. Vivimos una economía de mercado. Las exportaciones competen a las empresas". Manifestó que se reunirán con el embajador de Portugal en Venezuela para analizar la situación.VER COMENTARIOSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi