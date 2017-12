/ En los últimos meses se han conocido diferentes amenazas terroristas en contra del certamen de fútbol más importante del mundo: el Mundial de Rusia 2018.Las intimidaciones han sido difundidas por el grupo extremista Estado Islámico, EI, que entre otras cosas, ha publicado imágenes atemorizantes con referentes del deporte como Cristiano Ronaldo Messi y Neymar.Pero, ¿Por qué este grupo extremista ha fijado como blanco terrorista esta contienda deportiva?De acuerdo con el analista político Juan David Ochoa, el Estado Islámico desde sus orígenes ha tenido como principal objetivo posicionarse con todo el impacto posible a través de distintos escenarios, especialmente los de atracción mundial, ya que estos le permiten tener una figuración internacional y visibilizar sus objetivos militares, filosóficos y religiosos."Por esa razón, no es extraño que elijan el Mundial. A esto se le suma de que este país ha sido uno de los más influyentes en cuanto a la destrucción de los bastiones del Estado Islámico en Siria, lo que lo convierte en uno de los objetivos prioritarios, teniendo en cuenta sus intereses y estrategias militares para acabar con poderío de este grupo terrorista", añadió Ochoa.Con esta imagen, el pasado 30 de octubre el Estado Islámico volvió a lanzar amenazas contra la Copa del Mundo.Foto tomada de siteintelgroup.comPor su parte, Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario de Bogotá, quien concuerda con lo anterior, expone que Rusia ha sostenido a lo lardo de la historia una lucha contra el Estado Islámico en Chechenia y Daguestán, lo que los han convertido en uno de los principales objetivos de ataques yihadistas."En el caso propio de la amenaza al Mundial de fútbol, ocurre por ser una muestra cultural del eurocentrismo occidental y por representar una institución que refleja todo el liberalismo al que ellos se oponen filosóficamente", acotó.Por otra parte, tan pronto se conoció que Rusia sería la sede oficial de este certamen deportivo, el Estado Islámico difundió diferentes imágenes en donde se pueden observar a grandes estrellas de este deporte figurando como blancos y rehenes de este grupo.El último de ellos se dio a conocer el pasado 24 de octubre, en donde el jugador argentino Lionel Messi aparece vestido de prisionero y con un ojo sangrando, acompañado de un mensaje que traduce "estás luchando contra un Estado que no conoce de fallas en su diccionario".¿Por qué el Estado Islámico utiliza la imagen de estos jugadores? El profesor Gustavo Jaramillo considera que la utilización de la imagen de estos deportistas con renombre obedece al objetivo específico de difundir el mensaje de forma masiva."Si hoy uno le pregunta a la gente del común si saben quién es el presidente búlgaro o Vladimir Putin, es raro que muchas personas los conozcan, ahora, si uno pregunta quién es Cristiano Ronaldo , Neymar o Messi , es muy probable que todo el mundo sin distingo, tenga cultura política o no, sepa leer o no, los conozcan. Por consiguiente, al difundir la imagen de estas figuras públicas, se aprovechan de que son un referente para millones de personas".Por su parte, el analista Juan David Ochoa considera que el Estado Islámico siempre está en la búsqueda de la recordación, por lo que no resulta nada extraño que elijan a estas figuras deportivas, dado que su importancia y relevancia toca todas las regiones y generaciones en la escena internacional.SITE, el sitio de monitoreo de portales extremistas, reveló la amenaza utilizando el retrato de este futbolista.Foto tomada de siteintelgroup.comSin embargo, los expertos también hablan sobre qué tan reales son las amenazas y advertencias de este grupo terrorista, y concuerdan en que son serias y en que hay antecedentes de situaciones que lo comprueban, en especial, los eventos en donde se presentan congregaciones masivas de personas y que cuentan con el cubrimiento de decenas de medios internacionales.Pese a esto, Mauricio Jaramillo acotó que un Estado como el que representa Rusia y el cual tiene un enorme bagaje combatiendo el terrorismo islámico, ya debe de haber tomado cartas en el asunto. Rusia y el Estado Islámico en 2017 Rusia termina 2017 con la proclamación de la victoria sobre el Estado Islámico en Siria, pero también con un gran desengaño: la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no ha servido para mejorar las relaciones bilaterales, sino todo lo contrario.El presidente ruso, Vladimir Putin, certificó en persona la victoria sobre los yihadistas con un viaje sorpresa a la base aérea siria de Jmeimim, donde fue recibido con el líder sirio, Bachar al Asad, y anunció el retiro de las tropas.VER COMENTARIOSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi