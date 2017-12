/ A pocas horas de terminar la 60 Feria de Cali, Luz Adriana Latorre, su gerente, hace un primer balance -preliminar- de este evento donde los caleños asistieron masivamente a casi todos los 60 espectáculos programados.Este año, los habitantes de la capital del Valle, pudieron ver gratuitamente a artistas como Ismael Miranda o Rey Ruiz, este útimo en el barrio La Fortaleza, en el oriente de Cali. Asimismo, la Calle de La Feria recibió a cerca de 100.000 espectadores que no pagaron un peso para disfrutar de orquestas como el Grupo Niche, Guayacán, los Hermanos Lebrón, Tromboranga, entre otros.Fue una festividad pasada por lluvia, lo que impidió que salieran a escena algunos artistas como Grupo Niche y Orquesta Guayacan en el Salsódromo. Aún así, bailarines y artistas brindaron un show sin precedentes. También hubo reparos a los retrasos en el Superconcierto, pero brilló el buen comportamiento de los caleños en todos los eventos.¿Ya casi al final de la Feria de Cali, cuál es su balance?La asistencia es el primer factor con que se evalúa el éxito de un evento y en todas las actividades de la programación hubo una excelente asistencia. De otro lado, los artistas se han mostrado muy satisfechos, tan solo se presentó un tuit de Willie Colón en el Súper Concierto, -haciendo algunos reparos-, lo cual lamentamos, pero en términos generales es muy bueno. No hay que desconocer que hubo circunstancias adversas. La primera, el tema climático, fue una Feria pasada por agua, pero a pesar de ello los artistas y los caleños respondieron. También se presentó un ruido en redes sociales , pero la gente ha entendido los motivos de esas comunicaciones.¿Qué fue lo que más le gustó de esta Feria?Para mí un buen medidor son los artistas y cómo se sienten ellos. Los artistas caleños son impresionantes es como si les inyectaran algo ante cualquier dificultad, una dosis de pasión. Lo segundo que más me gustó fue la respuesta del público caleño porque uno no puede creer que el público es solo el que está en las redes sociales … también es muy importante el de carne y hueso, el que asistió y vivió los eventos.Y lo que menos le gustó…A cada evento le llevamos una bitácora de las cosas por revisar. Creo que el Día de Pacífico es un evento con muchas posibilidades pero que hay entrar a revisar, la Fundación Raíces Negras está haciendo unos esfuerzos muy grandes, pero este evento ha crecido muchísimo.Igual sucede con el tema del Superconcierto. Las evaluaciones tendrán que ser fruto no de lo que diga la gerente de Corfecali, sino de las múltiples voces que entran a operar aquí, con una Administración unida, y la voz de otros productores, de la Academia.Con respecto al tuit de Willie Colón, en el Superconcierto, -donde le habrían acortado su presentación para dar paso a J. Balvin- ¿realmente qué fue lo qué pasó?Los artistas tienen un tiempo en tarima, pero cuando Willie Colón va a empezar unas de sus canciones la tarima gira y él se queda como expectante de lo que pasó y eso lo recibió mal el público. El artista también se molestó. Creo que allí hubo un problema de comunicación interna en la tarima. Eso lo evidencié a través de vídeos…Lea también: 'Gary' Domínguez, el alma detrás del Encuentro de Melómanos y ColeccionistasEl Superconcierto es un evento concesionado, pero hubo críticas con el acceso, los precios, el sonido…Se van a tomar correctivos para la próxima edición. Estamos de acuerdo -con algunas de las críticas-, pero todos los años se busca que el empresario brinde las condiciones para hacerlo. Desafortunadamente este año hubo reparos, algunos acertados otros no tanto.¿Para usted cuáles son las críticas acertadas en el Superconcierto?Creo que hubo demora en el ingreso del público, esto se dio porque se estaba haciendo una revisión de todas las condiciones para que la gente ingresara. Esa demora acortó los tiempos en tarima. Hay temas como la venta del licor -no se vendió aguardiente Blanco del Valle- y hablando con el gerente de la Industria de Licores del Valle, ILV, -Mario Andrés Rivera- él me dice que son negociaciones privadas entre la Industria y el empresario, en las cuales Corfecali no puede intervenir…Y en tema de la calidad del sonido, también hubo reparos…Eso es relativo. Por ejemplo J. Balvin manifestó que había sido un éxito. Hay artistas que llevan su propio ingeniero. Entonces, ¿cómo dice usted que con el mismo equipo, en el mismo escenario a unos artistas les vaya bien y a otros no" Pero sí hay cosas por mejorar en el Superconcierto y hay que tomar las medidas -correctivas- con cabeza fría y con una evaluación detallada más allá de lo que dicen las redes sociales Para usted, ¿cuál ha sido la Feria más complicada?La del 2014, el año en que le dimos fin a la cabalgata. Tal vez la gente no se acuerda pero la polémica fue muy difícil. Este año el factor climático nos complicó. Cada Feria trae una coyuntura para atender.¿Con el tema del cerramiento a la zona de desfiles de la Autopista cuál es su balance personal?La crítica es legítima, pero la forma de la crítica es la que uno entra a evaluar. Con los cuestionamientos siempre hay una oportunidad de mejoramiento.Con respecto a esta polémica del cerramiento, ¿sienten ustedes en la Alcaldía que se equivocaron?Yo le pregunto: ¿cuánto tiempo la ciudad y el país ha visto esos cerramientos? Lo han visto no solo en Cali, sino en Medellín y también en Barranquilla. Siempre habrá posibilidades de hacer mejoras. Tanto así que el Alcalde, ante los reparos, ordenó que se buscaran otras formas de hacerlo lo mejor posible, y las pegamos -las latas- a la estructura. Pero ese cerramiento es necesario.Le puede interesar: 'Salsa a lo niche', la apuesta que brinda una 'aventura' musical en la Plazoleta Jairo Varela¿Con estos cuestionamientos surge de nuevo la necesidad de construir un Bailódromo?Sí, se necesita ese espacio, pero también el Petronio Álvarez, El Festival Mundial de Salsa y otros eventos de ciudad. Cali necesita un escenario para grandes eventos de ciudad. Esa necesidad estuvo en espera cuando estábamos al pendiente del Bailódromo -una propuesta que hizo el Gobierno Nacional- pero solo fue este año que nos dimos cuenta que no se iba a realizar, en cambio se construirá un centro para la danza, que también es una necesidad para Cali, pero no resolvió el problema que esperamos a lo largo de dos años con el Bailódromo.Ya sabiendo que no van a construir Bailódromo, ¿en el próximo año van a comenzar a trabajar en una propuesta para ello?Por supuesto que vamos a trabajar -la propuesta-. Otra cosa es si la Alcaldía alcanza a tomar medidas en lo que le queda de tiempo de Gobierno para ello.Es cierto que hubo vandalismo contra la Feria…Vandalización total. Antes del Salsódromo la hubo. En todos estos temas judiciales se encargará la autoridad competente. Yo simplemente entrego las pruebas porque Corfecali no es ente investigador. Tenemos pruebas de vadalización de los equipos, del maltrato a los operarios. Se presentaron situaciones graves como que un camión se vaya encima de una estructura con la gente encima, son posiciones graves y temerarias…¿La han amenazado a usted?Desafortunadamente sí.¿Qué tipo de amenazas?No hablo de eso. Hasta allí no más.Hay eventos como el Desfile de Autos Antiguos y Cali Viejo donde uno ve vacíos en las tarimas…En este año no podemos decir que las graderías estuvieron vacías. Lo que pasa es que las graderías no están tan llenas como cuando pasa con el Salsódromo. Este año las graderías estuvieron más nutridas.¿Hay posibilidad que los desfiles Cali Viejo y Autos Antiguos, sean totalmente gratis?Es un posibilidad que ya se ha evaluado, pero se puede hacer nuevamente. Corfecali y la Alcaldía están dispuestos a escuchar, a revisar y a evaluar.¿Qué tiene que mejorar la Feria de Cali?El tema del Superconcierto. También hay que revisar el espacio escénico de muchos eventos de feria. En relación con las críticas de la Autopista Sur la gente tiene razón, pero la ciudad no tiene un espacio para esas condiciones, nosotros revisamos otros lugares pero cada uno tenía varios reparos. También hay que conocer lo que sucede en otras partes.A mí me preocupa cuando se hace alusión a la Feria de la Flores o al Carnaval de Barranquilla y dicen que "allá no se cobra para las graderías", y eso es falso. Dicen "Es que allá no cierran las vías", y eso también es falso. Se caminan diez cuadras para llegar a la Vía 40 (en Barranquilla), en Cali se caminan tres.Vea también: En video: los pequeños detalles que convirtieron al décimo Salsódromo en un gigante de emociones¿La vamos a tener en las próximas ediciones de la Feria?Cómo le parece que yo no quiero perder el foco. Por lo pronto termino el ejercicio de esta Feria, que es mi prioridad. Se estima en cerca de $260.000 millones el impacto agregado que genera a la economía de Cali. De esa cifra, se calcula que cerca de $100.000 millones gastaron los asistentes a la Feria durante los seis días de eventos.Asimismo, se proyecta que más de 700.000 personas asistieron a los eventos de la festividad. De los cuales 30.000 eran del resto de Colombia y se estiman cerca de 10.000 extranjeros.En relación con los pues- tos de trabajo se proyectan, al menos, 8500 plazas.Estas cifras corresponden a un estudio realizado por la Universidad Javeriana de Cali a la Feria del Año pasado (2016).