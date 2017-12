/ Lo que se dice y se escucha:¿A quién se lo ocurre pensar que van a creer en una criptomoneda "respaldada por barriles de petróleo"? . Para empezar PDVSA esta todos los días peor, no hay seguridad jurídica y el gobierno no paga sus deudas?…. Estamos seguros que esta criptomoneda tiene como principal objetivo servir de vehículo para que el Cartel de los Soles y los demás la drones del régimen laven su dinero y, aprovechen la ocasión de hacerse de más dólares, producto del cambio de precio del petróleo. Basta con que compren el "petro" con barril a un precio más bajo y, luego lo vendan al mismo gobierno a un precio mas alto. Además, podrán cómpralo en bolívares, para luego cambiarlos en Europa en dólares y euros…. Lo único que hace bien este narco gobierno, es inventar negocios para robarle el dinero al pueblo y hundir mas al país…. ¿Hasta cuando?Uno de los principales objetivos del narco gobierno, en cuanto a las llamadas "negociaciones”. es lograr que la oposición reconozca a la cubana ANC por cuanto esto, según ellos, legitimaría todas las acciones fraudulentas que han tomado hasta la fecha y, además le daría cierto prestigio ante la inmensa mayoría de países que adversan al régimen. Ojala los "negociadores" de la oposición no caigan en la trampa.La mayoría de los militares en altos y medianos cargos no les queda otra opción que apoyar a Maduro y su régimen cubano. Son varias las razones. Por una parte, está la gran cantidad de fechorías que han venido cometiendo a lo largo de estos 19 años del imperio chavista, entre ellas, una de las mas notorias, el narcotráfico. Saben que al dejar el poder muchos van a ir presos y serán buscados hasta debajo de las piedras. Con el negocio del narcotráfico que han llevado a cabo, directa o indirectamente, no tienen posibilidad de borrón y cuenta nueva en una posible negociación. Por otro lado el regimen les ha dado todos los mejores negocios, hasta el petróleo y no los quieren perder. Otros factores que los amarran al régimen se refieren a la vigilancia que le tienen los cubanos y el propio régimen, por ejemplo, se espían entre ellos para asegurarse de que no canten. El G2 les tiene un dossier de momentos y fotos comprometedoras que hasta serían echados de sus hogares. En verdad este es un regimen de la peor calaña mafiosa.Ya el narco gobierno encontró la manera de controlar a los sindicatos que se le oponen . Han inventado una especie de comités "productivos" que son acompañados, nada mas ni nada menos, con los colectivo armados. En otras palabra si hablas mal, no vas durar mucho en esta tierra. A los sindicalistas opositores de PDVSA los tiene en la mira.Moris Beracaha, aquel que hizo buenos negocios con el régimen y que fuera acusado por los propios chavistas por actos corrupción, ha vuelto al tapete por cuanto es el dueño de Fractal Fund Managment LTD, la cual podría obtener el pago en dólares de una deuda que podría haber sido pagada en bolívares, pero por error cometido por PDVSA, en cuanto a su domicilio, tendría entonces que ser pagada en esa divisa.El negocio de los perniles se les cayó de las manos a Bernal y compañía. No pudieron traerlos y ahora andan buscando a quien echarles la culpa, han ido desde Portugal hasta Colombia, pasando por el Imperio tratando que el pueblo engañado (una vez más) no culpe al régimen. No obstante hicieron su negocito parcialmente por cuanto sí pudieron traérselos a los militares y, ademas para venderlos en las tiendas del regimen.Nuestros amigos de Miami nos dicen que el Imperio tiene algunas sorpresas relacionadas con nuestro país listas para que se conozcan el próximo año. Vienen también más sancionados y posible que hasta algunos sean de la oposición. Deben ser aquellos que hemos visto como han traicionado a nuestro pueblo en su propia cara….. Ojala entre estas sorpresitas viniera una invasioncita, pero lo vemos cuesta arriba, por lo menos en estos momentos cuando Trump tiene que resolver problemas internos y externos de gran envergadura. Lo que nos dicen es que no viene una suspensión de la compra de petróleo para evitarle mayores malas al pueblo con el único ingreso que tiene, viene otras relacionadas.También nos dicen nuestros amigos que ya ni Raúl Castro cree mucho en Maduro , aun cuando lo pusieron allí para que les sirviera al país en bandeja de plata, son tantos los fracasos y las malas ejecuciones de algunas de sus órdenes, que andan buscando que hacer con él.Bueno amigos, se nos va hoy el 2017, gracias a Dios . Es quizás uno de los peores años en toda la historia de nuestro pueblo. Esperemos que el 2018 nos traiga una verdadera liberación de este narco régimen y en sustitución venga con un grupo de venezolanos que enrumben a nuestro país en la senda de bienestar y progreso. Feliz Año.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi