Una vez el presidente Nicolás Maduro dio a conocer la noticia del primer aumento de sueldo del año 2018, y que regirá desde este lunes primero de enero, las reacciones en Twitter no se han hecho esperar.La usuaria @AnavEscobar escribió, "¡la sorpresa del 31! Maduro decreta aumento de 40 por ciento en el salario mínimo y 30 Unidades Tributarias al Ticket Alimentación. Salario pasa a Bs. 248 mil 510 y cesta tikets de 279 mil a 549 mil. Ingreso integral queda en 797 mil 510 bolívares a partir del primero de enero 2018".Por su parte @Gabo_Ra27 tuiteó, "Urgente. No ha llegado aún el 2018 y ya recibimos el primer gancho de derecha. El presidente Nicolás Maduro decretó un 40 por ciento de aumento salarial y 30 en el ticket alimentación".Mientras que @Adelso2 expresó, "mañana empiezan los hijos de su puta madre a remarcar todo. No les gusta que le aumenten el sueldo a la gente, bueno estabilicen y dejen de poner precios irracionales de inflación inducida. Cómo les duele cuando le aumentan a la gente".(LaIguana.TV)¡La sorpresa del 31! Maduro decreta aumento de 40% en el salario mínimo y 30 UT al Ticket Alimentación. Salario pasa a Bs. 248.510 bs y CT de 279.000 a 549.000 bs. Ingreso integral queda en 797.510 bs a partir del 1ero enero 2018. #31Dic— Ana Virginia Escobar (@anavescobar) 31 de diciembre de 2017 _Señor.. Maduro acaba de anunciar otro aumento de Sueldos.. _Ordena a mis comercios que suban todos los precios de los productos.. #31Dic #2017 Venezuela Gano #FelizAñoNuevo 549.000 Bs 248.510 Bs #HappyNewYear Gracias 2017 Radio Fe y Alegría 456.507,44 a Bs Guardia Nacional pic.twitter.com/ZTuBwUNLi2— Soy chavista¡ y que? (@jogre8a) 31 de diciembre de 2017 #URGENTE No ha llegado aún el 2018 y ya recibimos el primer gancho de derecha. El presidente Nicolás Maduro decretó un 40% de aumento salarial y 30% en el ticket alimentación. Salario mínimo queda en 248.510 Bs + 549.000 Bs de CT. Para un total de: Bs 797.510 #31Dic pic.twitter.com/YBoUI6THcN— Gabriel Ramos (@Gabo_ra27) 31 de diciembre de 2017 #31Dic Maduro adelanta los "anuncios importantes" de enero y aumenta el salario una vez más antes de que se termine el año, así queda: Sueldo: 248.510 bs Cestaticket: 549.000 bs Salario mínimo: 795.510 bs (Vigentes a partir del 1ero de enero)— Jose Gonzalez (@fixjoseG) 31 de diciembre de 2017 "248.510 Bs" Y MAÑANA EMPIEZAN LOS HIJOS DE SU PUTA MADRE A REMARCAR TODO, AAAAAA NO LE GUSTA QUE LE AUMENTEN EL SUELDO A LA GENTE BUENO ESTBILICEN Y DEJEN DE PONER PRECIOS IRRACIONALES DE INFLACION INDUCIDA COMO LES DUELE CUANDO LE AUMENTAN A LA GENTE— ADELSO (@ADELSO2) 31 de diciembre de 2017