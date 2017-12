/ Luego de haber ganado como Director Destacado en los Premios de la Hispanic Organization of Latin Actors en octubre de 2017 el venezolano residenciado en Nueva York abre 2018 con este reconocimiento de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, una organización que cuenta con 50 años de trayectoriaEl 18 de marzo de 2018 será la entrega de los Premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, conocidos por sus siglas ACE, donde el venezolano Pablo Andrade está nominado como Mejor Director por su montaje Seis, un texto que habla sobre el asesinato cometido a seis mujer es trans entre 2012 y 2013 en Uruguay y que ya le ha valido críticas positivas como la de Carlos Navedo en su columna de Impacto Latino en Nueva York: "Pablo Andrade vuelve a lucirse como timón de una producción y si le admiramos hace algunos años Cuentos de guerra para dormir en paz (dirección) y posteriormente en Noche tan linda (actuación), aquí realiza un esmerado y pulido trabajo conductor".Esta es la ceremonia que mayor cobertura comunicacional tiene en todo Estados Unidos gracias al apoyo que representa para la comunidad hispana que reside en ese país. Artistas como Juan Gabriel, Plácido Domingo, Julio Iglesias, Lucero, Don Francisco y Cristina Saralegui son solo algunos de los que han sido reconocidos por los ACE y ahora Andrade tiene esta posibilidad en conjunto con María Fontanals –actriz de Corezon, la compañía que Andrade dirige- quien también está nominada como Mejor Actriz de Drama. Otros nominados de la compañía por la obra Olvidadas, dirigida por Diego Chiri y producida en conjunto con Pablo Andrade y Yessi Hernández son: Rosie Berrido a Mejor Actriz de Drama, Noelle Mauri como Mejor Actriz Característica y Pablo García Gámez como Dramaturgia Sobresaliente.Estos logros se suman a los proyectos en los que Andrade está trabajando actualmente con miras a ampliar sus horizontes en 2018: durante enero y febrero formará parte del Observership Program del Stage Directors and Coreographers Foundation, donde tendrá como mentor a Thomas Kail, un reconocido director ganador del Tony como director del musical Hamilton. En febrero, la obra Seis viajará a Orlando como parte del festival FuerzaFEST –que sirve de homenaje a la comunidad LGTBQ en Nueva York– y donde obtuvo cinco premios en la edición 2017 entre los que destacan "Mejor Dirección", "Mejor Dramaturgia" y "Mejor Producción". En abril, se presentarán sus obras Seis y Too close en unas breves temporadas en NYC. Por último, Andrade filmará Bad vs. Worse II, una película independiente de horror.La nominación de Pablo Andrade a los ACE es la continuación de un arduo trabajo que realiza el venezolano en Nueva York y que le ha traído frutos desde hace unos años.Durante 2015 su trabajo como actor en la obra Tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa, fue reseñado en el New York Times y escogido como parte de New York Times Critics Pick 2015. Durante el mismo año, Andrade fue portada de Metro New York, uno de los diarios con mayor circulación de la urbe, por su trabajo como profesor de actuación en español del HB Studio. En 2016 el Capital Fringe Festival le concedió el Mejor Drama por la obra Too close (Muy cerca), de Luigi Laraia, luego de que su trabajo como director del montaje lo reseñaran los dos medios con la más importante crítica teatral de la ciudad: el Washington Post y el DC Theater Scene.Y, en 2017, Andrade ganó además como Director Destacado del Año en los Premios de la Organización Hispana de Actores Latinos HOLA (por sus siglas en inglés), dedicada a realzar la labor de la comunidad actoral latina en Nueva York y una de las más antiguas, donde han ganado actores famosos como Benicio del Toro, Andy García o Héctor Elizondo.En la misma premiación también destacaron los actores Sandor Juan y María Fontanals, quienes se llevaron los premios de "Mejor Actor" y "Mejor Actriz", respectivamente, por su trabajo en el mismo montaje y su compañía Corezon –encargada de impulsar el talento hispano en las tablas neoyorkinas– fue merecedora de los primeros lugares en las categorías de "Actriz Principal Destacada", "Actor de Reparto Destacado" y "Actriz de Reparto Destacada", entre otros.NPPSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi