Evo Morales celebra la devolución del canal de Panamá y da un mensaje a Chile: "Los tratados no son intocables"

/ LA PAZ.- El Presidente de Bolivia, Evo Morales , recordó este domingo los 18 años de la devolución del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos al país centro americano. Así, tomó el caso como ejemplo para enviar un mensaje a Chile respecto a la demanda altiplánica por acceso soberano al mar: "Los tratados no son intocables" ."Como hoy, 1999, Estados Unidos devuelve el Canal de Panamá a sus verdaderos dueños. Esa acción demuestra que los tratados no son intocables que podemos revisarlos y abrogarlos ", afirmó el Mandatario a través de su cuenta de Twitter.Además, sostuvo que "los países del continente se han expresado a favor de encontrar una solución a la demanda de Bolivia".En ese sentido, durante un acto en la ciudad de Oruro, Morales señaló que "Panamá tenía razón así como Bolivia está con la verdad sobre el retorno al océano Pacífico".Cabe recordar que en 1903, mediante un tratado, Panamá entregó el Canal de por vida a EE.UU., sin embargo, en 1999, dicha medida fue revertida. Por lo que el jefe de Estado boliviano busca replicar eso con el documento firmado con Chile en 1904, momento en que ambos países definieron sus fronteras.Así, ante tropas chilenas, Bolivia perdió sus costas en la llamada Guerra del Pacífico a finales del siglo XIX.Al respecto, Morales no reconoció la existencia de dicha guerra, y sostuvo que en esa época lo que hubo fue "una invasión de Chile hacia Bolivia", e indicó que ahora "se pueden reparar los daños históricos".