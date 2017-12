/ El popular animador venezolano Gilberto Correa demostró que nunca es tarde para ser feliz, ya que a través de Instagram nos enteramos que se casó a sus 74 años, con la quien fuese su "novia" por muchos años, la señora Diana Nuñez. Vale la pena recordar, que estuvo casado con Claudia Spangler, Maria Eugenia Maury, Raquel Lares e Isabel Sanabria. Tiene dos hijos: Karina y Carlos Enrique.Foto: Referencial El encargado de revelar esta gratificante información, fue el actual alcalde del municipio Baruta, Darwin González . "Que gran honor y alegría! Hoy tuve la oportunidad de unir en matrimonio civil a dos grandes venezolanos: Gilberto Correa y Diana Nuñez! Muchas felicidades en esta unión!", indicó la autoridad municipal.En la fotografía, podemos ver al ex animador de Sábado Sensacional muy sonriente al lado de su esposa y rodeado de sus amigos más cercanos, celebrando el acto civil. Actualmente, Correa se mantiene alejado de los escenarios debido a su edad y complicaciones de salud, no obstante, con esta noticia le dejó claro a todos sus seguidores, que no hay impedimentos cuando se quiere ser feliz al lado de la persona que quieres.Con información El FarandiFoto: Referencial Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi