/ Topolansky sobre las candidaturas: “El 2018 va a ser un año de programa, porque a la gente le debemos proponer ideas”. Foto: PresidenciaLa vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, en diálogo con la República Radio habló, entre otros temas, sobre el rol de la mujer tras los gobiernos del Frente Amplio y del perfil de los posibles candidatos a la Presidencia.Consultada sobre si considera que ha habido un avance importante para la mujer en estos años de gobierno del Frente Amplio, aseguró que “sí, por su puesto”.“Es una lucha de muchos años”, dijo y agregó “somos un país paradójico en eso, a principios del siglo XX, Uruguay fue el Estado más avanzado en relación al tema de la mujer gracias a José Batlle y Ordóñez”.“Fue el primero que tuvo el voto de la mujer mucho antes que Argentina y Brasil, para poner los dos emblemáticos del cono sur.(…) En esa época también se aprobó el divorcio por la sola voluntad de la mujer . Batlle y Ordóñez se desesperaba para que las mujer es estudiaran, pero las familias no querían mandar a sus hijas a la Universidad, entonces dijo ‘si no las quieren mandar a estudiar a la Universidad, hagamos otra’ e hizo la femenina, que funcionó un tiempo y luego se superó ese escalón. Hubo todo un avance pero en época de dictadura se congeló este proceso, luego se retoma con los movimientos femeninos en la dictadura con formas más fuertes”, recordó.“La igualdad es un tema por el que tenemos que estar atentos siempre. Tiene que haber un cambio cultural, las leyes, los decretos y las normas ayudan, pero el cambio tiene que ser cultural y siempre es más difícil y más largo”, manifestó.De todas maneras consideró que se ha avanzado y recalcó que en el Poder Judicial, “dentro de poco va a salir un movimiento de cuotas masculinas: el otro día nombramos 40 fiscales y había solo dos hombres”.“A nivel del Poder Legislativo hubo una ley que ahora se ratificó, en la que se estipula que un tercio de las dos cámaras tiene que ser destinado a la presencia femenina, pero soy de las que piensa que este tema no se arregla solo con leyes, tiene que haber voluntad política de los partidos”, dijo.En ese sentido consideró que “el partido que ha tenido más voluntad de poner mujer es es el Frente Amplio, es el que tiene más legisladoras y es el único partido que ha tenido presidentas en la Cámara de Diputados. También es el único que tuvo una presidenta interina y Vicepresidenta de la República. Todo esto se logró por voluntad política, no fue por cupo ni por cuota. A nivel Ejecutivo también hay una voluntad política: tenemos un lote de ministras importante”.Topolansky resaltó de todos modos que aún restan cosas para avanzar como “pelear por la no diferenciación salarial”. También valoró que se haya puesto sobre la mesa temas que no son de hoy, como la violencia doméstica, porque al estar sobre la mesa “nos tenemos que hacer cargo”.Elecciones 2019 De cara a las elecciones presidenciales de 2019 y cómo ve el año 2018, que será el año de las candidaturas, dijo “el año que viene es un año de programa, porque a la ciudadanía le debemos proponer ideas. Tenemos que decirles el país llegó hasta acá, ¿cómo seguimos? No podemos pensar más de lo mismo, las ideas tienen que contener componentes nuevos, de avance y la escalera de las ideas tiene que ser infinita”.Y precisó “el Frente Amplio ya lanzó su comisión de programa y las propuestas tienen que recogerse de la sociedad uruguaya. Siempre digo que hay dos academias: la tangible, que nos forma a un ingeniero, un médico o un maestro, y después esta la academia de la vida, que es el ciudadano que aprende de su trabajo, de la convivencia, de su barrio y que tiene una enorme sabiduría, la cual muchas veces está dispersa y no la sabemos leer”.A su vez dijo que el candidato o candidata del Frente Amplio se verá “una vez cerrado el programa”, para ver quién “lo puede representar mejor, ese es el dilema, pero también esa persona tiene que tener feeling con la gente, tiene que tener llegada y generar confianza, porque la política es razón y es corazón, las emociones cuentan también”, aseguró.“Puedo tener una persona totalmente capaz y racional pero fría, que no tenga ningún tipo de comunicación con la gente y que la sociedad desconfíe de ella. Con este tipo de persona no llegaríamos a buen puerto, la sociedad debe de confiar en sus candidatos", agregó.Por otro lado destacó el hecho de que el gobierno cambie cada 5 años "porque garantiza un juego democrático interesante, todos se preguntan quién entrará en la rueda electoral".Consultada sobre los candidatos consideró que el Frente Amplio "tiene una buena cartera de candidatos, pero siempre es la gente quien tiene que elegir en las elecciones internas. Soy partidaria de que en el escenario haya 4 o 5 compañeros o compañeras y que sea la gente quien decida en las elecciones internas, que defina cual representa mejor a nuestro programa y es capaz de llevarlo adelante", concluyó.