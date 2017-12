/ Pyongyang promete que aumentará “la capacidad de defensa” mientras persista la amenaza y el chantaje de EE.UU..La Agencia Central de Noticias de Corea, medio oficial del Gobierno de Pyongyang, publicó un mensaje de fin de año en el que declara su “victoria” frente a Estados Unidos y se declara."La República Popular Democrática de Corea en su calidad de Estado responsable dotado de armamento nuclear, dirigirá el curso de la historia hacia el único camino de independencia y justicia, capeando todas las tempestades del planeta", promete el Gobierno norcoreano en su mensaje publicado en la KCNA.El editorial celebra el éxito de las seis pruebas de armas atómicas y balísticas llevadas a cabo por el país a lo largo de 2017, pese a las duras "sanciones" económicas y a las maniobras militares de Washington en torno a la península de Corea, junto a sus aliados en la región. Para los norcorenos todo eso no ha impedido que hoy puedan cantar "victoria" frente a Estados Unidos.“Nuestro partido y el Estado declaran sus principios básicos, señalando el camino del nuevo año de la Corea socialista”, expresa el texto que advierte: “aumentaremos la capacidad de defensa y la capacidad de ataques preventivos, cuyo núcleo son las fuerzas atómicas, mientras persista la amenaza nuclear y el chantaje por parte de EE.UU. y sus cómplices”.Corea del Norte debe ser considerada ya "un nuevo e innegable Estado estratégico" y "potencia nuclear del juche (doctrina filosófica oficial del Gobierno norcoreano)", asegura la agencia y advierte que nadie debe esperar que introduzca "cambio alguno" en su política.Pyongyang insiste en que su "entidad como poder invencible" no puede ser "ni erradicada ni debilitada".Este año el desarrollo de su programa nuclear y balístico le ha valido a Pyongyang la imposición de duros embargos por Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El último paquete de sanciones prohíbe la exportación de toda una panoplia de productos, incluidos refinados de hidrocarburos, maquinaria y metales.“Suministro secreto” Sin embargo la eficacia real de esas sanciones, aprobadas por unanimidad, está en tela de juicio luego de las acusaciones de Washington tanto a China como a Rusia de hacer suministros en secreto a Pyongyang en infracción de los embargos. Ambos países negaron dichas acusaciones.Pyongyang rechaza nuevas sanciones de la ONU por ser “un acto de guerra” "Rechazamos completamente las últimas sanciones (…) como una violenta violación de la soberanía de nuestra república y como un acto de guerra que destruye la paz y la estabilidad de la… Trump afirmó el jueves a través de su cuenta de Twitter que Pekín había sido atrapado “con las manos en la masa” vendiendo en secreto productos petroleros a Corea del Norte, lo cual constituye una violación de las sanciones de la ONU.El Gobierno de China respondió a través del periódico chino The Global Times, con el que tiene vínculos y señaló que “estos ‘buques chinos’ [que aparecen en las fotos] no son petroleros y no son de gran tonelaje”.“Los medios de Estados Unidos y Corea del Sur creen que estas fotos prueban que China violó las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para transportar petróleo a Corea del Norte, pero incluso en los informes no está claro de dónde provienen o a quién pertenecen”, asegura el medio.A su vez califican al comentario de Trump como “una de las respuestas más fuertes de Estados Unidos y Corea del Sur”, ya que aseguran que China fue acusada “antes de que la verdad fuera aclarada y comentada”.Según imágenes de los satélites de EE.UU., Pekín ha estado vendiendo petróleo a Pyongyang en secreto Corea del Sur informó que satélites estadounidenses han detectado buques chinos entregando crudo a Corea del Norte en el último trimestre, pese a las sanciones internacionales impuestas a…“Así no debería comportarse un presidente de EE.UU.”, afirma el texto. Rusia por su parte aseguró a Sputnik a través de su Cancillería que " Rusia respeta completamente el régimen de sanciones" y recordó que la resolución 2397 no impide por completo las transacciones."Nos gustaría recordar que se ha establecido, por supuesto, cuotas para la entrega, pero no hay una prohibición total (prevista en la resolución)", afirmaron.Estos temas te pueden interesar: Estados UnidosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi